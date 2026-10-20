La jornada October Tech visibiliza la innovación empresarial en la provincia de Jaén

MENGÍBAR (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El Parque Científico Tecnológico Geolit, situado en Mengíbar (Jaén), ha acogido este martes la segunda edición de October Tech, que "se consolida como referente para impulsar y mostrar la innovación empresarial que se desarrolla en la provincia".

Así lo ha indicado la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, durante la apertura de este encuentro, en el que, entre otras iniciativas, se han presentado tres de los 35 proyectos que se incuban en la Incubadora de Alta Tecnología IAT Matriz.

"October Tech vuelve a reunir en nuestro parque a empresas, emprendedores, profesionales e instituciones que compartimos el mismo objetivo: hacer de la innovación una oportunidad real de desarrollo para nuestra provincia", ha afirmado Martínez, quien ha destacado "el talento, la capacidad tecnológica y los proyectos con un enorme potencial de futuro" que existen en Jaén.

Junto a los proyectos de CEX Eco Energy, Glosso y Sommum Technologies, que se incuban en IAT Matriz, este encuentro también ha servido para conocer otras iniciativas orientadas al desarrollo sostenible que impulsan empresas instaladas en Geolit, como Ageing Lab, de Macrosad, o Pieralisi Customer Center.

Por último, se han mostrado otros proyectos innovadores que se están llevando a cabo en la provincia por parte de la Cámara de Comercio e Industria de Linares, la Fundación Fulgencio Meseguer o Jaén Agritech Ventures.

"Estamos convencidos de que el desarrollo económico de nuestra tierra pasa necesariamente por apoyar el talento, acompañar a quienes emprenden y generar las condiciones necesarias para que las buenas ideas puedan transformarse en empresas, actividad económica y empleo. Y en esa estrategia, Geolit juega un papel fundamental como ecosistema de innovación y desarrollo tecnológico", ha subrayado la diputada.

Al respecto, ha aludido a las "experiencias innovadoras vinculadas al desarrollo sostenible" que se han mostrado en esta jornada; proyectos empresariales que están creciendo con el apoyo de IAT Matriz y otras iniciativas impulsadas desde diferentes entidades del ecosistema provincial.

"Estoy convencida de que el futuro económico de Jaén no depende únicamente de atraer proyectos de fuera, sino también de ser capaces de impulsar, conectar y hacer crecer el talento que ya tenemos dentro", ha manifestado Martínez.

El objetivo de October Tech Geolit es mostrar de forma conjunta parte del trabajo que se está desplegando en la provincia de Jaén para impulsar la innovación, el emprendimiento y la generación de nuevas oportunidades empresariales.

Además, esta jornada ofrece un espacio abierto de 'networking' en el que empresas, agentes tecnológicos y entidades de apoyo a la innovación, al desarrollo empresarial y al emprendimiento pueden establecer contactos y compartir ideas.