Linares (Jaén) celebrará del 19 al 24 de octubre el VI Festival 23700 Arte Urbano

Presentación del VI Festival 23700 Arte Urbano. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Linares (Jaén) acogerá del 19 al 24 de octubre el VI Festival 23700 Arte Urbano. Esta edición reunirá a los artistas Belin, Murfin, Pelucas, Wah, Tresky y Eslicer, que realizarán cuatro intervenciones murales y dos 'performances' artísticas en directo en distintos espacios de la ciudad.

Así se ha puesto de relieve este viernes en la presentación de esta iniciativa que organiza Flaxtl & Belin SL bajo el lema 'Sin manual. juventud, identidad y futuro en construcción'.

El concejal de Juventud, Martín de la Torre, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, han informado de esta cita cultural que "se posiciona como un referente del arte urbano a nivel nacional" y ha convertido a Linares en "un museo al aire libre con más de 70 obras de gran tamaño".

En este sentido, Ruiz ha puesto el acento en la realización de nuevas intervenciones murales en distintos espacios "con la premisa de acercar el arte urbano a la ciudadanía y favorecer el uso de las calles como lugares de encuentro, convivencia y expresión artística".

"Contribuye a la dinamización social, cultural y económica de Linares y de la provincia, además de impulsar iniciativas culturales dirigidas a la población joven", ha dicho, no sin agradecer a Belin y a su equipo "el trabajo realizado para consolidar este proyecto y favorecer la proyección del arte urbano".

El Festival 23700 Arte Urbano de Linares nació con objeto de ofrecer nuevas vías de expresión artística, recuperar espacios urbanos y acercar la cultura a la ciudadanía a través del arte en la calle. Desde sus comienzos, ha contribuido a transformar fachadas, calles y barrios en espacios de creación y convivencia, hasta configurar un patrimonio artístico al aire libre que cuenta actualmente con 76 murales repartidos por todo el municipio.

Igualmente, ha propiciado el encuentro entre artistas y lenguajes creativos de diferentes procedencias y ha permitido el intercambio experiencias y la proyección de Linares en el panorama internacional del arte urbano.