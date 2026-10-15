Una muestra de pan artesanal reivindica en Jaén la calidad de este producto y su importancia en la alimentación diaria

JAÉN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén acoge este jueves una nueva edición de la muestra de pan artesanal con el objetivo de poner en valor la calidad de este producto tradicional y destacar su importancia en la alimentación diaria.

Se trata de una iniciativa organizada por la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan (Apfepan) con motivo del Día Mundial del Pan, que se celebra cada 16 de octubre desde 2018.

El presidente de Apfepan, Antonio Ortega, ha participado en esta actividad junto a la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda; el concejal de Promoción Económica y Comercio de Jaén, José Manuel Higueras, y la vicepresidenta segunda de la Cofradía Gastronómica El Dornillo, Carmina Martínez.

Durante la visita a los distintos expositores, Uceda ha señalado la importancia de preservar y promocionar el pan artesano de la provincia, un producto "de una altísima calidad que, además de ser imprescindible en una dieta equilibrada, contribuye a la generación de empleo".

La lonja de la Diputación ha albergado ocho estands de panaderías procedentes de la capital, Los Villares y Martos, donde se han expuesto distintas clases de pan y dulces, que los viandantes han podido degustar acompañados de aceite de oliva virgen extra.

Además, esta muestra ha contado con una clase magistral realizada por el maestro artesano José Luis García Soler (Panadería Pepitos), en la que han participado alumnado de cuarto y quinto de Primaria del Colegio Martín Noguera de la capital.