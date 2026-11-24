Visita a El Donadío. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

EL DONADÍO (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

Una nueva tubería que enlazará el depósito de El Donadío (Jaén) con la nueva red de abastecimiento de agua en alta que conectará el sistema de La Loma con Jódar solucionará los problemas de suministro en la citada pedanía del municipio de Úbeda.

Así lo ha explicado este martes el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, durante una visita a las instalaciones donde se acometerá este proyecto, en la que también han participado el primer teniente de alcalde ubetense, Francisco Javier Lozano, entre otros.

Según ha explicado, esta pedanía "ha venido sufriendo históricamente problemas de abastecimiento", principalmente debido a que el escaso caudal que circula por la tubería de suministro favorece la formación de cal.

"Esta actuación, que resolverá todos los problemas presentes y futuros, consiste en su conexión con la red de abastecimiento en alta proyectada, próxima ya a su licitación por parte de la empresa pública Acuaes, incluida en el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas para la provincia de Jaén, y que va a conectar el sistema de La Loma con Jódar", ha afirmado.

En concreto, la conexión de El Donadío con esa red principal consistirá en una conducción de tubería de fundición de casi tres kilómetros, que llevará el agua hasta este depósito de esta población. Además, se dotará de elementos de telemando y telecontrol que permitirán operar con los equipos en remoto y conocer la situación del abastecimiento.

"Ya estamos trabajando en la redacción del proyecto, que va a suponer una inversión de algo más de 630.000 euros", ha destacado el responsable de Servicios Municipales.

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Úbeda se ha referido a la complejidad de esta actuación, con la que se pretende "solucionar definitivamente y de forma estable y segura el suministro de agua para El Donadío".

"Es posible gracias al Plan de Infraestructuras Hidráulicas que desarrolla la Diputación y que permite hacer una inversión previa fundamental y básica para este proyecto, al duplicar la capacidad de generación de suministro de agua desde la Estación de Tratamiento de Las Copas, lo que refuerza el suministro de agua en el sistema de la Loma y conectarlo a municipios de la comarca de Mágina", ha apuntado Lozano.