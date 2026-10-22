Profesionales, instituciones y agentes del desarrollo económico local comparten experiencias en un encuentro en Jaén

Asistentes al Encuentro Redel 2026. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Profesionales, instituciones y agentes del desarrollo económico local se reúnen en el Encuentro Redel 2026 que la Red de Entidades para el Desarrollo Local celebra estos días en Jaén para compartir experiencias, impulsar la cooperación y explorar nuevas oportunidades.

Bajo el lema 'El territorio como base de aprendizaje, innovación y preservación de valores', estas jornadas abordan algunos de los retos a los que se enfrentan los territorios.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha dado la bienvenida este jueves a los asistentes a esta cita, en la que participan representantes de las 45 entidades asociadas a esta red que trabaja en pro del desarrollo local desde la gestión del conocimiento y la colaboración.

"Acogemos a los compañeros de las distintas entidades que formamos parte de esta red y celebramos esta jornada de dos días en la que podemos intercambiar experiencias y hablar de todas aquellas iniciativas que estamos poniendo en marcha", ha afirmado.

Carmona ha puesto el acento en la importancia de "intercambiar y transferir el conocimiento" que cada cual pueda aportar a esta red, para que las respectivas entidades "puedan seguir creciendo, generando oportunidades" y así favorecer el desarrollo económico de sus territorios.

Por su parte, el vicepresidente de Redel, Fidel García, ha mostrado su satisfacción por la celebración de este nuevo encuentro, en el que los asistentes comparten experiencias y aprenden de lo que hacen unos y otros.

"Este año vamos a enfocar el 20 aniversario de esta entidad y queremos que los ayuntamientos y diputaciones que participamos en esta red podamos seguir encontrándonos, buscar y explorar líneas de trabajo conjuntas y ver cómo cada una de nuestras entidades trabaja por la promoción económica", ha comentado.

El Encuentro Redel 2026 ha comenzado con una ponencia marco sobre cohesión territorial y desarrollo local, a cargo de Manuel Parras, presidente del CES provincial de Jaén. Durante este jueves también se han programado mesas redondas, paneles de experiencias y ponencias.

Se han tratado asuntos como el papel de los centros tecnológicos en el desarrollo industrial, con la participación de representantes de Andaltec y Geolit; la implantación y el desarrollo de los centros de innovación territorial y la experiencia del CIT Jaén; y el compromiso con la empleabilidad de la Universidad de Jaén.

En la sesión vespertina, los participantes en el encuentro se desplazarán a Baeza para conocer las instalaciones de Oleícola Jaén-Aoveland, así como la propia ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Para este viernes, el programa de estas jornadas profesionales pone el foco en el impacto de los fondos europeos para el desarrollo local y en el panel de experiencias se expondrán soluciones tecnológicas para el comercio local, la estrategia Jaén por Industria y el programa de mentorización con mujeres empresarias que impulsa la AMET-Jaén.