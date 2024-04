Reyes recibe en la Diputación de Jaén a hijos y nietos de españoles exiliados en Francia por la Guerra Civil

JAÉN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha recibido esta a un grupo de más de 50 personas formado por hijos y nietos de exiliados españoles en Francia durante o después de la Guerra Civil.

En este acto, en el que también ha participado el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Provincia de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, Reyes ha puesto de manifiesto que se trata de "personas que conocen perfectamente lo que supuso el exilio para sus familiares, abandonar su tierra simplemente por el hecho de defender unos ideales o un Gobierno legalmente constituido y elegido".

En esta línea, el máximo responsable de la Administración provincial ha remarcado que todas estas personas "representan una parte de nuestro país, de esa memoria que no se debe olvidar, y para ello lo mejor es que nos cuenten sus testimonios, las experiencias de sus antepasados para llegar a Francia y los problemas a los que se tuvieron que enfrentar durante esos años".

Esta visita, como ha explicado Miguel Ángel Valdivia, se enmarca en las actividades que se están desarrollando en la provincia de Jaén de recuerdo "del abril republicano, de lo que fue un Gobierno democrático derribado por un golpe de Estado dictatorial que provocó la guerra de España y luego los 40 años del franquismo". Unos días en los que "suenan esas frases que hablan de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición", ha puntualizado Valdivia.

De todo eso se ha hablado en esta recepción que ha tenido lugar en el Salón de Plenos de la Diputación, un espacio donde "el 18 de julio de 1936, las autoridades republicanas armaron a los milicianos para que no prosperase el golpe de Estado en la provincia de Jaén", algo que no ocurrió en Jaén inicialmente pero sí "en otras provincias andaluzas como Córdoba, Sevilla o Granada, donde triunfaron por no haber hecho lo que se hizo en Jaén para defender la democracia y la libertad", ha apostillado.

Además de la capital jiennense, estos familiares de exiliados republicanos españoles han visitado otros puntos de la provincia, como Linares, Porcuna o Lopera, y este lunes "subirán también al Santuario de la Virgen de la Cabeza para saber lo que supuso el enfrentamiento que se produjo en este sitio, sobre todo cuando estuvo Miguel Hernández luchando para que ese objetivo rebelde fuese eliminado y volviera a la legalidad republicana", ha concluido el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Provincia de Jaén.