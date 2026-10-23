El sendero de El Berral luce ya renovado en Santiago Pontones (Jaén) con trabajo voluntario y altruista

Visita al sendero de El Berral - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SANTIAGO-PONTONES (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La Unión de Empresarios de Santiago-Pontones (Jaén) ha intervenido con trabajo voluntario y altruista para adecuar el sendero que une la población de La Matea con el nacimiento de El Berral, ubicado en este término municipal.

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Juan Latorre, acompañado de la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, ha conocido sobre el terreno las actuaciones realizadas con las que "se ha recuperado y embellecido esta ruta".

Para Latorre, que los trabajos se hayan realizado de forma voluntaria y altruista por miembros de la asociación, es "una muestra de que la colaboración ciudadana y el trabajo conjunto puede mejorar el entorno y, en definitiva, el lugar en el que vivimos".

El presidente ha destacado la labor realizada por este colectivo "no sólo para preservar y mejorar su entorno natural, sino también para la dinamización económica y social de este municipio".

La recuperación de este sendero está enmarcada en el proyecto 'Rutas con sentido' que impulsa esta entidad y en el que está presente la Diputación. Esta iniciativa busca transformar senderos en experiencias sensoriales temáticas conectadas con los cinco sentidos, mediante la utilización de materiales reciclados y sostenibles.