El sevillano Jorge Gallego gana el XXXIV Premio de Pintura Emilio Ollero del IEG con su obra 'Huecos del hombre'

JAÉN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista sevillano Jorge Gallego García ha ganado el XXXIV Premio de Pintura Emilio Ollero con su obra 'Huecos del hombre', de modo que ha obtenido los 10.000 euros con los que está dotado el primer galardón de este certamen convocado por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén.

Junto a él, el jiennense Francisco Carrillo --en el que ha recaído el Premio Jóvenes Talentos Andaluces, dotado con 5.000 euros--, el granadino Bernardino Sánchez y el cordobés Rafael Cervantes (que han recibido sendos accésits dotados con 2.000 euros) completan la nómina de autores reconocidos en este concurso pictórico que está dotado con un total de 19.000 euros en premios.

Una vez dictaminado el fallo de esta edición, la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada del IEG, Francisca Medina, ha resaltado "el alcance andaluz y nacional de este certamen, que cuenta con un gran prestigio, el que le han aportado todos los artistas que han participado en este concurso organizado por el IEG desde 1987".

Según ha explicado, este año "el nivel artístico de las obras ha vuelto a ser muy alto", lo que "ha puesto muy difícil al jurado hacer su trabajo, porque la calidad de los cuadros presentados es innegable". Finalmente, ha decidido que 'Huecos del hombre', de Jorge Gallego; 'Fantasía de un gentil niño', de Francisco Carrillo; 'The last portrait 1', de Rafael Cervantes y 'In God we trust', de Bernardino Sánchez, sean las galardonadas este año.

Estos cuadros han sido los más destacados de un certamen al que en 2020 se han presentado un total de 38 obras de artistas procedentes de 15 provincias españolas: Madrid, Valencia, Jaén, Sevilla, Granada, Murcia, Oviedo, Badajoz, Toledo, Valladolid, Ciudad Real, Córdoba, Málaga, Cádiz y Navarra.

De esos 38 cuadros, una treintena han sido seleccionados por el jurado para formar parte de la tradicional exposición que se hará entre los meses de diciembre y enero con las mejores obras presentadas a este concurso.

Presidido por Medina, el jurado ha estado integrado por la consejera directora del IEG, Adela Tarifa; el gerente de este organismo autónomo de la Diputación, Salvador Contreras; los consejeros de número Pedro Galera y Miguel Viribay; Gabriel Ureña, doctor en Historia del Arte; y Juan Antonio Díaz López, profesor de la Universidad de Granada y artista plástico.