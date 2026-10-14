Un trabajo sobre compostaje de subproductos de almazara gana en Jaén el Premio de Investigación Agraria del IEG

Cartel de la convocatoria 2026 del Premio de Investigación Agraria y Medioambiental. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El científico José Antonio García Mesa ha sido galardonado con el Premio de Investigación Agraria y Medioambiental del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) por el trabajo titulado 'El compostaje de subproductos de almazara en la provincia de Jaén: una oportunidad para la mejora agronómica, socioeconómica y medioambiental en tiempos adversos'.

El acta del jurado subraya la "estructura coherente y adecuadamente definida de esta investigación en relación con los objetivos y fines planteados", según ha destacado este miércoles la vicepresidenta cuarta de la Diputación y responsable del citado organismo, Francisca Medina.

"No solo permite abordar de forma ordenada la problemática objeto del estudio, también contribuye al intercambio de información en el ámbito de la investigación jiennense y ofrece una solución viable planteando alternativas para el aprovechamiento del compostaje y de los recursos que se derivan de su producción", ha añadido.

Además, la responsable del IEG ha señalado que el jurado ha puesto de manifiesto que el trabajo galardonado "tiene una fundamentación científica sólida, definiendo objetivos con un claro interés territorial para la provincia de Jaén y aportando alternativas y soluciones en este ámbito".

El Premio de Investigación Agraria y Medioambiental 2026 convocado por el Instituto de Estudios Giennenses está dotado con 3.500 euros y al mismo se podían presentar trabajos y estudios científicos inéditos centrados en la agricultura y el medio ambiente dentro del ámbito de la provincia de Jaén.

De igual modo, y en el marco del trabajo de difusión que hace el IEG como centro de investigación, se contempla la publicación de la obra ganadora con una tirada de 300 ejemplares impresos y su distribución digital.

"Las publicaciones que surgen de estas investigaciones protagonizan, junto a otros estudios científicos, una parte importante de las más de 5.000 consultas que se realizan al año de forma presencial y los 1,7 millones de forma digital", ha afirmado la vicepresidenta cuarta de la Diputación.

De hecho, el Instituto de Estudios Giennenses se nutre como centro de investigación del conocimiento de sus consejeros y consejeras, así como de las diferentes acciones que realiza en torno a la investigación con diferentes becas, ayudas y certámenes, como es el Premio de Investigación Agraria y Medioambiental.

La promoción de la investigación tiene un segundo paso y es la documentación que recopila, custodia e incrementa cada año el IEG a través de su inmenso fondo bibliográfico. Y, en tercer lugar, tras la promoción y la documentación, cabe destacar la labor de publicación de todos los resultados que se obtienen.

Los premios de investigación del Instituto de Estudios Giennenses se conceden cada año a trabajos científicos sobresalientes, tanto inéditos como publicados y en diferentes categorías por disciplina, como Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Historia, Patrimonio, Medicina, entre otros. El de Investigación Agraria y Medioambiental es el certamen científico de referencia y nació en 1979.