La 17 edición del Festival Nacional de Folklore contará en Jaén con la participación de grupos de Madrid y Mallorca

María Espejo y Desirée Amaro en la presentación del festival - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Darymelia de Jaén acogerá este sábado, 24 de octubre, la 17 edición del Festival Nacional de Folklore, en el que participarán con grupos de Madrid y Mallorca

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Jaén, María Espejo, junto a la presidenta de la Asociación Lola Torres, Desirée Amaro, han presentado este evento que se ha consolidado como una de las citas "más queridas y arraigadas" de la ciudad, orientada a hacer presentes las raíces y tradiciones que definen la identidad local.

Asimismo, Espejo ha agradecido a la asociación Lola Torres su labor a lo largo de estas 17 ediciones y ha reafirmado el "apoyo y la apuesta firme" del Patronato de Cultura por esta celebración. En esta línea, ha recordado que Lola Torres es "una de las instituciones culturales más emblemáticas" de Jaén, sumando ya 50 años de trayectoria en la difusión del folclore y las tradiciones de la provincia.

Por su parte, Desirée Amaro ha agradecido la sensibilidad del Patronato de Cultura y de su concejala hacia el folclore local. Amaro ha invitado a la ciudadanía a asistir a un festival que este año contará con la participación de dos agrupaciones "muy especiales" que comparten nexos de unión con el folclore de Jaén, caracterizado por ser "de fronteras".

En esta edición, junto a los anfitriones de la Asociación Lola Torres, actuarán la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya, de Madrid y la formación Aires d'Andratx, de Mallorca.

El grupo madrileño pondrá en escena piezas históricas como el Fandango de Candil o la representación del manteo del Pelele, mientras que la agrupación balear llega avalada por una trayectoria de 40 años dedicados a la recuperación del folclore de las islas.

La presidenta de Lola Torres ha explicado que ambas formaciones invitadas pertenecen a la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (Facyde), lo que garantiza un "sello de calidad" debido a su labor de investigación, conservación y difusión de la danza tradicional.

A pesar de la distancia geográfica, Amaro ha hecho hincapié en la "interculturalidad e identidad" que se mezclan en el escenario, apuntando que los tres grupos interpretarán boleros --populares desde el siglo XVIII-- adaptados a sus respectivas características territoriales, además de jotas, fandangos y seguidillas.

"Con el grupo de Madrid veremos a esos cuadros de Goya encima del escenario y nuestros compañeros de Mallorca seguramente compartirán algún bolero que nos suene al de nuestra tierra", ha concluido Amaro.