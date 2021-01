Unos 200 vecinos de Granada denuncian ante la Fiscalía los continuos cortes de luz en sus viviendas

GRANADA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 vecinos del barrio granadino de Casería de Montijo han denunciado este miércoles ante la Fiscalía los "innumerables" cortes de luz que vienen registrando en sus viviendas desde octubre del año pasado y que, según advierten, se han llegado a prolongar hasta "veinte horas seguidas" sin que la compañía eléctrica haya resuelto el problema, hechos que solicitan que se investiguen ante los perjuicios psicológicos y sobre la salud que están sufriendo.

En la denuncia, que los vecinos han presentado con el asesoramiento del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, los afectados relatan que las interrupciones del fluido eléctrico ocurren todos los días, en ocasiones varias veces, lo que impide el normal desarrollo de sus vidas diarias.

"Personas que no pueden teletrabajar, estudiantes que no pueden recibir sus clases online, personas que no pueden ducharse, cocinar (...) usar calefactores, enfermos crónicos", ancianos, niños e incluso "personas enfermas por la Covid-19", expone el texto del escrito, consultado por Europa Press.

Sostienen que en el vecindario "hay personas gravemente enfermas que precisan de aparatos eléctricos para que sus órganos vitales sigan funcionando con normalidad" y estos cortes "están poniendo en grave peligro" su vida, advirtiendo de que han formulado numerosas reclamaciones a Endesa sin obtener respuesta.

Por todo ello, entienden que la compañía "está cometiendo un delito" al "abstenerse de actuar ante una situación que puede poner en peligro la vida de las personas con las continuas y reiteradas interrupciones de la red eléctrica" y piden que el asunto sea investigado.

El portavoz del grupo socialista, Francisco Cuenca, ha acompañado a los afectados en la presentación de esta denuncia y ha lamentado, en declaraciones a los medios, que vecinos que pagan sus recibos de luz sufran estos cortes no sólo en este barrio sino en otros de la ciudad.

Desde Endesa han venido atribuyendo los cortes de luz en la zona Norte a la saturación en las redes que provocan los enganches ilegales. La compañía informó hace unos días de que a lo largo de 2020 había invertido más de tres millones de euros en este distrito para intentar paliar la problemática que genera este fraude masivo, respecto al que una auditoría realizada por la Junta de Andalucía reveló el año pasado que el 65 por ciento de la energía que se demanda es de forma fraudulenta.