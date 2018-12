Maíllo descarta que haya que replantearse la coalición Adelante Andalucía porque "no queda otra que la unidad"

Actualizado 03/12/2018 10:52:37 CET

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en directo las reacciones tras las elecciones andaluzas

PP, Cs y Vox suman mayoría absoluta de 59 escaños

Resultados elecciones andaluzas, municipio a municipio

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha descartado este lunes tras el resultado en las elecciones autonómicas que hay que replantearse la coalición Adelante Andalucía porque "no queda otra que la unidad".

En declaraciones a RNE y Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Maíllo ha señalado que, sin duda, no se ha cumplido el objetivo electoral de la coalición entre Podemos e IULV-CA y se ha producido una "sacudida" para la izquierda en las elecciones. Ha señalado que ellos han hablado de proyecto andaluz en positivo, pero es evidente que ha habido sectores de la población que han votado en otra clave.

Ha indicado que, por ejemplo, no se ha conseguido atraer a esos votantes del PSOE-A que no apoyaban el pacto con Ciudadanos (Cs) en esta última legislatura. Para Maíllo, nos tenemos que preguntar y analizar por qué no han ido a votar los ciudadanos de izquierda.

A su juicio, lo que ha ocurrido tiene mucho que ver con el hecho de que Susana Díaz abriera las puertas a la derecha de Cs y ha insistido en que Adelante Andalucía no ha sabido atraer el voto de ese votante socialistas descontento con el pacto entre PSOE-A y Cs.

Ha señalado que del análisis electoral se desprende que la inmensa mayoría del votante de VOX es "un votante procedente del PP en sus bastiones de rentas más altas y dentro de esa ola reaccionaria". "Hay un voto que refleja la descomposición de la derecha del PP y luego un voto que refleja una ola muy reaccionaria en el campo de la derecha que trasciende a Andalucía y España", ha señalado.