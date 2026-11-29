JAÉN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el 98,62 por ciento escrutado, el PP gana las elecciones generales en Jaén con el 36,43 por ciento de los votos y dos escaños en el Congreso de los Diputados. Se mantiene con los mismos escaños obtenido en las elecciones de julio de 2023, cuando obtuvo el 37,32 por ciento de los votos.

Por su parte, el PSOE, con el 34,16 por ciento de los votos, mantiene los dos diputados que logró en julio de 2023. En esas elecciones logró un 36,29% de respaldo en las urnas.

Así se desprende los datos del escrutinio al 98,62 por ciento, conultado en la página web del Ministerio del Interior.

Vox repite como tercera fuerza con un escaño con un apoyo del 20,04 por ciento. En 2023, alcanzó el 14,76% de los votos.

Esas son las tres únicas fuerzas que, con ese porcentaje escrutado, logran escaños por la provincia de Jaén.

Adelante Andalucía, que en las generales de julio de 2023 sólo concurrió por la provincia de Cádiz, se sitúa como la cuarta fuerza política con el 3,70 por ciento de los votos, insuficientes para lograr un escaño. Tampoco alcanzan representación en la Cámara Baja por Jaén Frente Amplio y Podemos, pese a lograr el 2,00 y el 0,29% de los votos, respectivamente. En julio de 2023 tampoco lograron escaño en el Congreso por la provincia bajo las siglas de Sumar pese a alcanzar el 7,95% de los sufragios.

Los cinco diputados al Congreso electos por la provincia de Jaén son: por el PP (dos), Luis Mariano Camacho y Mariola Aranda; por el PSOE (dos), Isabel Uceda y Juan Francisco Serrano, y por Vox (uno), Francisco José Alcaraz.