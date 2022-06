Abascal avisa al PP tras sus incumplimientos en la Junta: "O juntos gobernando, o no gobiernan"

Olona pide "no resignarse a votar" a PP o PSOE, porque "el cambio real y el meneo que Andalucía merece sólo viene de la mano de Vox"

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este sábado al PP en Andalucía de que "a partir de ahora que tengan claro que: o juntos gobernando, o no gobiernan", tras recordar distintos incumplimientos de los últimos tres años y medio del Gobierno regional con PP y Cs, de manera que ha remarcado que "nadie va a decir que Vox no habla con claridad", sino que son ellos los que "no cumplen su palabra".

Así lo ha manifestado Abascal en un acto público del segundo día de la campaña electoral andaluza, en la Plaza de San Agustín en Córdoba, arropando a la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, junto al número uno al Parlamento por la provincia cordobesa, Alejandro Hernández, y cientos de personas, que han lanzado gritos de presidenta y presidente en diversas ocasiones, a la vez que enarbolaban numerosas banderas de España.

En este sentido, ha aseverado que Vox en Andalucía necesita tener "una ambición mucho mayor que la de hace cuatro años", de modo que "no basta con tener un puñado de diputados, ni con ser necesarios, sino que es absolutamente imprescindible formar parte del Gobierno andaluz y al ser posible al frente del mismo, liderándolo, porque otros han demostrado que lo del cambio es sólo palabrería para sus mitines".

Además, Abascal ha declarado que no quieren "quitar a cinco del PP o Cs para poner a cinco de Vox, queremos que las ideas y principios esté en la acción de gobierno en la Junta, que haya un cambio de rumbo y se produzca un cambio real en los barrios para recuperar la seguridad perdida con la inmigración ilegal, en las industrias para competir", así como "un cambio real en el campo, que ha sido perseguido y sufre la competencia desleal de productos extranjeros que no cumplen legislación", y "para los jóvenes, que están hartos de escuchar las porquerías que ofrecen los socialistas".

Por tanto, el presidente de Vox confía en "un respaldo masivo" a Macarena Olona el 19 de junio para que "Andalucía abrace el cambio real y no el cambio de broma al que nos han condenado".

Por su parte, Olona ha reclamado "no resignarse a votar" al PP o PSOE, cuestionando "en qué sitio está escrito que haya que resignarse a la mediocridad", aludiendo en este caso al candidato a la reelección como presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno. "Podemos cambiar el rumbo de Andalucía y España", ha subrayado, apostillando que "Andalucía se enfrenta a la resignación o la rebeldía".

Según ha expuesto, "es evidente que después de 37 años de gobierno del PSOE, que no es obrero ni español, la gestión de los últimos cuatro años ha mejorado algo, pero dónde está escrito que estéis condenados a resignaros", defendiendo que "el cambio real y el meneo que Andalucía merece para convertirla en tierra de prosperidad, esperanza, seguridad y familia sólo viene de la mano de Vox".

