Casa Betania, en Martos - CÁRITAS

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 14 albergues para temporeros que tenían previsto abrir en la provincia de Jaén durante la campaña de recogida de aceituna, se encuentran ya operativos. En su conjunto ofrecen un total de 581 plazas. La ocupación media en toda la red durante la pasada noche es de un 66 por ciento.

El último en abrir sus puertas ha sido el de Andújar que ha aportado 38 plazas al dispositivo. Además, cuentan con albergue Alcalá la Real, Alcaudete, Baeza, Jaén capital, Mancha Real, Martos, Porcuna, Torredelcampo, Torredonjimeno, Villatorres, Úbeda, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo.

El de mayor tamaño es el de Jaén capital, que en las últimas noches ha contado con 96 plazas ocupadas sobre las 170 con las que cuenta, según datos facilitados desde la Junta de Andalucía a Europa Press.

En el caso Jaén capital, el Ayuntamiento ofrecen a los empresarios agrícolas la posibilidad de concertar plazas en el caso de que no puedan ofrecer alojamiento a los trabajadores que contraten.

Por otro lado, Torredonjimeno colgó el cartel de completo la pasada noche al ocuparse sus 22 plazas. En Mancha Real se ocuparon 16 plazas y solo quedó una libre. Otros como es el caso de Villatorres tienen una situación más desahogada con solo dos plazas ocupadas sobre las 22 con las que dispone.

En Martos, Cáritas ha atendido ya a más de 250 personas temporeras en Casa Betania desde la puesta en marcha el pasado 16 de noviembre de su dispositivo especial ante la campaña de recolección de la aceituna.

Los temporeros pueden acceder a servicios de ducha, lavandería y cena. "Les ofrecemos un plato caliente, que suelen repetir, una pieza de fruta, leche y galletas", ha explicado la coordinadora de Cáritas en Martos, María del Carmen Aguilera.

La atención del comedor está gestionada por un equipo de personas, en su mayoría voluntarias de las Cáritas. "Cada semana es asumida por un equipo, que se encarga de la atención del comedor", ha detallado la coordinadora. Otra de las necesidades a las que intentan dar respuesta es a la demanda de ropa y calzado, a través del ropero de Cáritas.

En cuanto al perfil de las personas atendidas en este recurso, son abrumadoramente hombres de nacionalidad extranjera, en su mayoría de origen africano. "Algunos de ellos cuentan con trabajo, pero la principal dificultad la encuentran a la hora de encontrar alojamiento, por lo que se están viendo obligados a dormir en la calle", ha lamentado Aguilera.