La actividad emprendedora en Granada alcanza su máximo histórico y supera las medias andaluza y nacional

El Informe GEM 2025-2026 sobre el ecosistema emprendedor de la provincia sitúa la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en el 7,9%,. Este resultado representa el nivel más alto y sitúa a Granada por encima de la media andaluza y nacional. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Informe 'Global Entrepreneurship Monitor' (GEM) 2025-2026 sobre el ecosistema emprendedor de la provincia de Granada sitúa la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en el 7,9%, frente al 5,5 % registrado en 2024. Este resultado representa el nivel más alto desde que se mide este indicador y sitúa a Granada por encima de las medias de Andalucía, del 7,2%, y de España, del 7,8%. El estudio, financiado por la institución provincial y elaborado por el equipo investigador GEM de la UGR, incorpora este año un análisis específico del Poniente Granadino.

Así lo ha dado a conocer este jueves el diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, junto al vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la UGR, Esteban Romero Frías.

Díaz ha destacado que los resultados reflejan la evolución del ecosistema empresarial de la provincia y la capacidad de sus emprendedores para poner en marcha nuevas iniciativas. "Estos datos son un motivo de celebración y reafirman nuestro compromiso de seguir trabajando para fortalecer el ecosistema empresarial de todos nuestros municipios. Los emprendedores son el motor del futuro de Granada y queremos seguir a su lado para que sus proyectos contribuyan al desarrollo económico y social de nuestra provincia", ha dicho.

Además, ha subrayado la importancia de disponer de información rigurosa para orientar las políticas de apoyo al emprendimiento y atender las particularidades de cada territorio. "Este informe nos permite conocer mejor la realidad empresarial de Granada y actuar con mayor precisión, teniendo en cuenta las oportunidades y las dificultades que afronta cada comarca. Nuestro objetivo es fortalecer el tejido emprendedor de toda la provincia, favorecer la creación de empleo y contribuir a que nuestros municipios dispongan de nuevas oportunidades de desarrollo", ha indicado.

Por su parte, el vicerrector de la UGR, Esteban Romero Frías, ha detallado que la presentación de una nueva edición del informe GEM, liderado por el equipo de María del Mar Fuentes, constituye un ejemplo más de la colaboración sostenida entre la Universidad de Granada y la Diputación de Granada para impulsar el desarrollo de nuestro territorio, una labor que se realiza en el marco de la alianza Impronta Granada.

"En esta ocasión, ponemos el foco en las potencialidades del emprendimiento en la comarca del Poniente granadino, un territorio estratégico en el que ya celebramos nuestro último Encuentro Impronta Granada. Este trabajo refleja nuestra apuesta por conectar el conocimiento generado en la universidad con las necesidades y oportunidades de cada comarca, contribuyendo a fortalecer el tejido emprendedor, generar oportunidades y favorecer un desarrollo territorial equilibrado", ha expuesto.

REFUERZO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y CAPACIDAD INNOVADORA

Uno de los datos más destacados del informe es el avance del emprendimiento femenino, cuya tasa alcanza el 8%, por encima del 7,7% registrado entre los hombres. Se trata de un cambio significativo respecto al ejercicio anterior, cuando la tasa femenina se situaba en el 4,3 %. Además, las mujeres granadinas han aumentado un 86 % su participación en la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales, frente al incremento del 15% entre los hombres.

Estas cifras también sitúan a Granada por encima de las medias andaluza y nacional en emprendimiento femenino, con tasas del 6,2 % y del 7,2 %, respectivamente.

Además, el estudio constata un avance en la intención de emprender, que pasa del 11,2% al 13,2% de la población adulta, así como en la consolidación de los negocios. La tasa de empresas con más de tres años y medio de actividad alcanza el 10,7%, frente al 7,3% de Andalucía y el 7,4% de España. Estos indicadores reflejan tanto el impulso a la creación de nuevas iniciativas como la presencia de proyectos que logran mantenerse en el tiempo.

La innovación constituye otro de los puntos fuertes del ecosistema granadino. El 63,2% de las iniciativas emprendedoras incorpora innovaciones en sus productos o servicios, por encima de la media andaluza, del 50,4%, y de la nacional, del 58%. Asimismo, el 59,9 % de los nuevos proyectos introduce innovaciones en sus procesos, frente al 50,9% del año anterior, lo que apunta a una evolución positiva en la modernización de la actividad empresarial.

En esta edición, el informe dedica una atención especial al Poniente Granadino, donde la Tasa de Actividad Emprendedora se sitúa en el 3,4%. Aunque la creación de nuevas iniciativas presenta un ritmo más moderado que en el conjunto provincial, la comarca destaca por una tasa de abandono o cierre empresarial del 1,1%, frente al 4% provincial, y por una participación equilibrada de hombres y mujeres en las actividades emprendedoras. El análisis permite profundizar en las características de su tejido productivo y en las posibilidades que ofrece el emprendimiento para impulsar la economía de la comarca y afrontar el reto demográfico.

El estudio también identifica desafíos para el desarrollo empresarial, entre ellos la rentabilidad de los negocios, el acceso a la financiación y las dificultades burocráticas. En el conjunto provincial, la tasa de abandono empresarial alcanza el 4%, mientras que la falta de rentabilidad aparece como la principal causa de cierre, señalada en el 44% de los casos. El informe recoge, además, la necesidad de mejorar determinados aspectos del entorno emprendedor, como la agilidad de los trámites administrativos y las condiciones que facilitan la conciliación de las mujeres empresarias.

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un observatorio internacional que analiza la actividad emprendedora mediante una metodología común que permite comparar los resultados de distintos territorios. El estudio de Granada y el Poniente Granadino se ha elaborado con la financiación de la Diputación de Granada y el trabajo del equipo GEM de la Universidad de Granada, con el objetivo de ofrecer un diagnóstico actualizado que contribuya a orientar las actuaciones de apoyo a las personas emprendedoras y al desarrollo económico de la provincia.