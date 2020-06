Adelante acusa al Gobierno andaluz de "recorte encubierto" con la Renta Mínima y defiende su papel complementario

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mientras el Gobierno andaluz de PP y Cs avisa de que actualmente resulta "incompatible" poder acceder simultáneamente al nuevo Ingreso Mínimo Vital y a la Renta Mínima de Inserción de Andalucía, Ángela Aguilera, portavoz de Adelante Andalucía, ha criticado este jueves que el Ejecutivo andaluz "de la espalda a las familias" desfavorecidas e inste por carta a los ayuntamientos a que "no tramiten la Renta Mínima y deriven todas las solicitudes de ayuda al Ingreso Mínimo Vital" recién aprobado por el Congreso.

Aguilera ha acusado al Gobierno de PP y Cs de demostrar "falta de sensibilidad social al cortar la renta mínima a las familias que lo están pasando mal" y considera este hecho una demostración de una "derecha antisocial que no está dispuesta a proteger a la ciudadanía andaluza que más lo está necesitando".

La formación andaluza ha defendido que el IMV tiene que convivir y complementar con el resto de sistema de rentas e ingresos mínimos autonómicos, no sustituirlos. Desde Adelante consideran que "se dejan muchas dudas abiertas que el Gobierno Andaluz no ha aclarado, como qué va a pasar con las ayudas que ya están aprobadas pero todavía no concedidas", que apostillan, tienen "más de un año de retraso en muchos casos".

Para Adelante Andalucía, esto se trata de un "recorte encubierto" que continúa una senda, "ya que el gobierno andaluz redujo en un 30% la partida en su primer presupuesto y ahora la elimina cuando es más imprescindible para las familias".