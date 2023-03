Adelante acusa a Junta de "impedir" derecho a la huelga de las PTIS y de hacer "el trabajo sucio a empresas piratas"

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado este miércoles en rueda de prensa a la Consejería de Educación de que "ha impedido el derecho a huelga" del personal técnico de integración social (PTIS), en su mayoría mujeres, que el martes convocaron una jornada de huelga, al establecer unos servicios mínimos que abarcaban el 100% de su jornada laboral.

"La Junta impidió el derecho a la huelga de estas trabajadoras al establecer unos servicios mínimos del 100%", ha indicado García, quien ha anunciado que "desde Adelante Andalucía vamos a presentar una iniciativa para que la consejera de Educación, Patricia del Pozo, dé una explicación", según una nota de partido de esta coalición de partidos.

"Nos parece inaudito que estas trabajadoras, que la Junta no considera imprescindibles a la hora de ser trabajadoras públicas y tener condiciones laborales dignas, ni a la hora de cobrar puntualmente todos los meses, el día que se ponen en huelga, son tan imprescindibles como para que se declare unos servicios mínimos al 100%", ha proseguido argumentando el portavoz parlamentario de Adelante.

"La Consejería de Educación y de la Junta de Andalucía les está haciendo el trabajo sucio a las empresas piratas que explotan a las trabajadoras que trabajan con nuestro alumnado más vulnerable", ha insistido.

"En muchas provincias de Andalucía, como Cádiz, no están cobrando. No sólo es que estén en condiciones precarias, ni con sueldos de miseria, sino que no están percibiendo su salario", ha lamentado García.

La voz parlamentaria de Adelante Andalucía ha recordado que "la Consejería de Educación es responsable de los impagos de estas empresas" tras argumentar que "no podemos olvidar que es un servicio privatizado que trabaja con el alumnado más vulnerable y que, sin embargo, es el personal más precario de todo el sistema educativo".

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha expresado el apoyo de su organización, una coalición andalucista, al sindicato CCOO, que ha presentado un recurso ante esta resolución que impide y vulnera el derecho a huelga de estas trabajadoras, y al resto de sindicatos, comités de empresa y a la lucha de las PTIS.