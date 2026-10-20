Adelante advierte a la Junta de "las consecuencias de negar el cambio climático" ante el aumento de desastres naturales

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, María del Carmen García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Mari García, ha advertido a la Junta de "las consecuencias de negar el cambio climático" tras las incidencias registradas por el último temporal en la comunidad con la muerte de una persona en Benaoján (Málaga).

"Este gobierno se empeña en negar el cambio climático y cada vez más vemos desastres naturales más severos, como este verano con los incendios más desastrosos y los peores en la historia de Andalucía, y en esta época empezamos a sufrir el tema de las inundaciones", ha criticado García este martes.

"Como consecuencia del temporal, hemos sufrido las inundaciones en viviendas, carreteras cortadas, personas atrapadas en sus viviendas, problemas de suministro, pero lo peor de todo esto ha sido la pérdida humana. Ha habido un muerto como consecuencia de estas inundaciones de la Dana y cuatro heridos", ha lamentado.

Ante esta situación, la portavoz adjunta ha pedido "crear medidas preventivas para paliar estas consecuencias". "Si no estaremos sufriendo verano tras verano los enormes incendios y, en esta época, las inundaciones", ha concluido García.