Adelante y Por Andalucía critican la ubicación de sus miembros en la Mesa en la vuelta al Salón de Plenos del Parlamento

Archivo - Diputados en el salón de Plenos del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía y Por Andalucía han criticado la ubicación de sus representantes en la Mesa del Parlamento, Begoña Iza y Esperanza Gómez, respectivamente, en el regreso al Salón de Plenos de la Cámara, que acogerá de nuevo las sesiones a partir del Pleno de la próxima semana.

Ambas formaciones, junto al PSOE-A, han trasladado su rechazo a la nueva ubicación, que se encuentran detrás de la posición del resto de miembros de la Mesa que presiden en Salón de Plenos, en la Junta de Portavoces de este miércoles.

"Nos parece que esta propuesta le está hurtando el escaño a dos diputadas del Parlamento de Andalucía. Se les coloca en un sitio que no es un escaño. De hecho, en la propuesta ni siquiera está numerada como un escaño", ha señalado el portavoz de Adelante, José Ignacio García.

En esta línea, ha pedido que "no se vuelva" al antiguo Salón de Plenos "hasta que todos los diputados estén en el lugar que corresponden". El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, también ha recriminado la nueva ubicación calificando la propuesta como "un problema político" al "marginar" a dos miembros de la Mesa.

"Los letrados pueden hacer su trabajo encima de la mesa y debajo de la mesa y no pasa nada. Pero los representantes del pueblo no. Y por encima de los representantes del pueblo no hay nadie, por muy letrado mayor que sea", ha aseverado Maíllo señalando que los letrados estarían situados junto a los otros miembros de la Mesa.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo socialista, María Márquez, también se ha unido a las críticas y ha pedido "darle una vuelta" a la ubicación de los escaños que "no tienen siquiera sistema de votación".

La presidenta del Parlamento, Ana Mestre, ha defendido la propuesta por parte de la Cámara "de acuerdo con los trabajadores de la casa" y ha insistido en que "no hay ningún tipo de intención". Asimismo, ha defendido el lugar de los letrados en el hemiciclo para "ser los garantes".

"Se ha hecho con todas las garantías, siempre desde la mejor de las intenciones debido a el condicionante que supone el espacio donde se celebran los plenos. Plantean que se quiten a los letrados de la mesa como garante de todas las decisiones para que se pongan a los dos representantes, cosa que también hemos hablado en la mesa, y sin duda no podíamos tampoco menoscabar esas garantías", ha señalado.

Adelante y Por Andalucía tienen a una representante en la Mesa del Parlamento, aunque no tienen voto en las decisiones del órgano parlamentario. Ambas ha ocupado sus escaños en la parte baja de la tribuna del hemiciclo durante los plenos celebrados en el Salón Alberto Jiménez-Becerril.