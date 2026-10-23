Adelante Andalucía entrega 2.250 avales para presentarse a las elecciones generales en Córdoba

La candidata de Adelante Andalucía por Córdoba, Carmen Sánchez, ante la Ciudad de la Justicia, donde ha entregado los avales que respaldan la presentación de su partido al 29N. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha finalizado el recuento de avales para presentarse al Congreso de los Diputados con un total de 37.409 firmas recogidas en toda Andalucía, con lo que la formación andalucista de izquierdas supera con creces los 6.514 avales que la Junta Electoral solicita hasta el 26 de octubre para que Adelante pueda presentarse a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, resultando que "en la provincia de Córdoba el número de avales recogidos ha sido de 2.250, frente a los 628 que demandaba el órgano electoral".

En concreto y según ha informado Adelante Andalucía en una nota, la candidata por Córdoba, Carmen Sánchez, ha hecho entrega de las firmas durante la mañana de este viernes en la Ciudad de la Justicia de la capital cordobesa.

La organización pidió "la colaboración de los ciudadanos hace apenas una semana" y "en unos días" ha superado el objetivo "con creces". Durante ese periodo, la formación ha recibido "cientos de mensajes de la ciudadanía preguntando las posibles formas de participación". Militantes y simpatizantes se han organizado para montar centenares de mesas de recogida de avales por todo el territorio andaluz, y "muchas otras personas han recogido firmas por su cuenta".

Los cordobeses, al igual que el resto de andaluces se han acercado a las mesas de recogida "para firmar y mostrar su apoyo, pero también para interesarte para participar más activamente en Adelante Andalucía".

Así, "lo que empezó como requisito jurídico que podría ser un obstáculo, se ha convertido en una precampaña de calle, con puntos de encuentro entre militancia, simpatizantes y vecinas. El mensaje que se ha escuchado en las mesas ha sido claro", cuando a "la necesidad de que la clase trabajadora andaluza tenga voz en Madrid".

Adelante Andalucía ha agradecido la movilización ciudadana y espera que este respaldo "se convierta en representación en el Congreso", razón por la que en la formación se muestran "muy optimistas" con el ambiente que están viendo en las calles con su partido.