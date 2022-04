Adelante Andalucía llevará al Parlamento la defensa del sector agrario andaluz

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los diputados no adscritos pertenecientes a Adelante Andalucía han presentado en el Parlamento autonómico una batería de preguntas al Gobierno andaluz sobre la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria estatal y los recursos destinados al cumplimiento de la misma.

En un comunicado de Adelante Andalucía, se indica que tal y como se comprometió la candidata de la formación a la Presidencia de la Junta y diputada no adscrita, Teresa Rodríguez, en la reunión con representantes del sector agroalimentario, llevarían al Parlamento la defensa del sector, interpelando a la Junta para que, en el ámbito de sus responsabilidades, procure que ningún ganadero o agricultor andaluz tenga que producir por debajo de los costes de producción y se cumpla así la Ley de la Cadena Alimentaria.

Desde Adelante Andalucía han recordado que en estas últimas semanas "hemos vivido

movilizaciones muy intensas de los productores del sector primario en Andalucía porque

reclamaban, entre otras cosas, la necesidad de que los precios que pagan las distribuidoras cubran, como mínimo, los costes de producción, y la necesidad de que nadie tenga que vender sus productos a pérdidas".

Ha añadido que efectivamente, "la Ley de la Cadena Alimentaria decreta con claridad la prohibición de comprar por debajo de los preciso de producción", pero "el problema de esta ley es su aplicación efectiva, dado que no se hace referencia a quién determina cuáles son los costes de producción en cada caso y, a que no se determina de qué forma vamos a garantizar que los productores no tengan que aceptar precios por debajo de estos costes en la soledad de la negociación productor/distribuidor".

En este contexto, desde Adelante Andalucía entienden que la Junta "tiene plenas

competencias en la inspección, que es un trabajo esencial para la aplicación efectiva de lo contenido en la nueva Ley y en la defensa del eslabón más débil de la cadena que, en este caso, es el productor".

Por eso, los diputados no adscritos vinculados a Adelante Andalucía van a preguntar qué medidas de reorganización y reforzamiento administrativo se está realizando desde la Junta para hacer cumplir en Andalucía la Ley de la Cadena Alimentaria; cómo se reforzará el servicio de Inspección para hacer frente a las nuevas atribuciones que les concede la Ley y si la consejería competente tiene planteada la posibilidad de desarrollar dicha ley en el marco de sus competencias para garantizar que en Andalucía ningún productor o productora se vean obligados a vender a pérdidas.

"Hay que garantizar la soberanía alimentaria de la ciudadanía y el trabajo de los productores que es fundamental a nivel social y laboral, especialmente en Andalucía", según Adelante Andalucía.