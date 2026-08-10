Adelante Andalucía reclama un monolito a Blas Infante en Granada en el 90 aniversario de su fusilamiento

Una delegación granadina de Adelante ha participado este lunes en Sevilla en el acto conmemorativo del 90 aniversario del asesinato de Blas Infante - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía reclama la instalación de un monolito dedicado a Blas Infante en la Plaza de la Universidad de Granada, coincidiendo con el 90 aniversario de su fusilamiento.

Una delegación granadina de Adelante ha participado este lunes en Sevilla en el acto conmemorativo del 90 aniversario del asesinato de Blas Infante. La formación ha aprovechado esta jornada para reivindicar que Granada cuente con un lugar donde poder homenajear y mantener viva la memoria del padre de la patria andaluza.

"Blas Infante fue estudiante de Derecho en Granada y forma parte también de la historia de nuestra ciudad. Por eso reivindicamos una vez más un monolito en la Plaza de la Universidad que recuerde su figura", asegura Néstor Savaldor, secretario de Organización de Adelante Andalucía.

"La memoria de Blas Infante no puede quedar reducida a los actos conmemorativos. Tenemos que hacerla visible en nuestros pueblos y ciudades y acercarla a las nuevas generaciones", añade.

Adelante Andalucía critica la que considera "contradicción" toda vez que el Ayuntamiento de Granada impulsa la candidatura de la ciudad a Capital Cultural 2031 mientras la ciudad no cuenta con ningún monumento dedicado a Blas Infante. Para la formación, apostar por la cultura también significa reconocer el patrimonio histórico y las figuras que forman parte de la historia de Andalucía.

"Si Granada quiere ser Capital Cultural, también tiene que saber reconocer su propia historia. Y Blas Infante es una parte imprescindible de esa historia", concluye Salvador.