Adelante celebra el "éxito" de la huelga educativa y afirma que la única solución es "la dimisión de Imbroda"

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este viernes que la huelga educativa está siendo "un éxito" porque "hay un hartazgo de enorme", mientras que ha exigido al Gobierno andaluz un cambio de rumbo "que pasa única y exclusivamente por la dimisión del consejero del ramo, Javier Imbroda".

En declaraciones a los periodistas durante la manifestación celebrada en Sevilla por la educación pública, García ha tachado de "histórico" el día porque la huelga "está siendo un éxito de seguimiento en todos los centros educativos de Andalucía porque hay un hartazgo de enorme".

"Hay una situación que ya que no se puede sostener más tiempo", ha sostenido el portavoz de Adelante, que ha acusado a la Consejería de Educación de "dejación de funciones" a pesar de que "han tenido seis meses para preparar la vuelta al colegio". "¿Qué era más importante que preparar la vuelta a las aulas?, nos lo seguimos preguntando", ha lamentado.

García también ha asegurado que la Junta ha hecho anuncios que "eran mentira" porque "no han contratado a los 6.000 profesores que dijeron, que ya eran insuficientes pero es que al final han sido 2.000 menos" y, además, "no ha habido refuerzo Covid en Educación Infantil, por ejemplo, no se ha bajado la ratio".

En la misma línea, Adelante denuncia que hay aulas en las que dan clase entre 33 y 34 alumnos y eso "no es sostenible pedagógicamente pero es que ahora mismo tampoco es sostenible a nivel sanitario".

"No aceptamos otra cosa que sea la dimisión de Javier Imbroda, que se baje la ratio contratando profesorado y que se cumplan todas las medidas sanitarias para el alumnado, para el profesorado y para el personal de las empresas que trabajan en los centros educativos", ha zanjado José Ignacio García.