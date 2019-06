Adelante critica que el AVE a Granada llega "tarde y mal" porque "agrava los problemas de conexión del oriente andaluz"

Publicado 25/06/2019 13:13:23 CET

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado este martes que el tren de Alta Velocidad (AVE) ha llegado a Granada "tarde y mal" pues, según ha avisado, "no se ha realizado con un trazado que pueda ser digno de la alta velocidad y no resuelve sino que agrava los graves problemas de falta conexión que tiene todo el oriente andaluz". "No mejora las conexiones de Almería y la provincia de Jaén queda más aislada", lamenta.

En rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, el diputado de la confluencia por la provincia de Jaén, José Luis Cano, ha defendido que es necesario sacar a Andalucía de la situación en la que se encuentra con una "gran falta de cohesión territorial" pero que el AVE a Granada "llega tarde y mal".

Sobre las consecuencias que tiene para la provincia de Jaén esta puesta en funcionamiento, Cano ha explicado que "había un Talgo, de mala calidad pero que conectaba Granada con Madrid parando en la estación Linares-Baeza pero desaparece desde hoy", de ahí que critique que la provincia de Jaén "está ahora más desconectada".

Así las cosas, Adelante reclama que se mejore la conexión en toda Andalucía "y dejar ese eje que solo mira a Madrid mejorando las infraestructuras para que todas las provincias andaluzas tengan una conexión ferroviaria digna, con frecuencia y con vías que permitan una velocidad mínima".

"Esta conexión llega tarde y mal, y es un elemento que no va en la buena dirección, falta completar las infraestructuras ferroviarias y de transporte que cohesionen a Andalucía, especialmente en la zona otiental", ha zanjado Cano.