Adelante critica que Educación ha suprimido 43 unidades en colegios públicos de la provincia

CÓRDOBA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía y portavoz de Educación de IU Andalucía, Ana Naranjo, ha alertado este miércoles que el Gobierno andaluz de PP y Cs "ha suprimido 43 unidades en centros públicos de la provincia" durante la presente pandemia del Covid-19, "que habría requerido" precisamente lo contrario, "un esfuerzo por parte del Gobierno andaluz para garantizar más espacio en las aulas y una bajada de las ratios".

Según ha señalado Naranjo en un comunicado, "se trata de un grave perjuicio para la educación pública, del que también se ha hecho eco el sindicato Ustea, y que ha tenido especial incidencia en zonas rurales, donde el acceso a los servicios públicos es esencial para fijar población y evitar el éxodo a las grandes ciudades".

Además, según ha lamentado la parlamentaria de Adelante Andalucía, se ha producido en un momento "en el que la prioridad no podía ser la agrupación del alumnado en menos aulas, sino una reducción de ratios, que permitiera adaptar los centros a las necesidades generadas por la pandemia".

En concreto, Naranjo ha detallado que el presente curso 2020/21 en la provincia de Córdoba "cuenta con 33 unidades menos en Primaria, y ha perdido otras diez en segundo ciclo de Infantil, según ha detectado Ustea".

Así se extrae, según ha señalado, "de la orden de la propia Consejería de Educación relativa a la modificación de centros públicos que, inexpicablemente, ha publicado en noviembre, con el calendario escolar ya avanzado, en vez de hacerlo antes del arranque del curso".

Desde Adelante consideran que el Gobierno andaluz de PP y Cs "ha querido ocultar estos datos, esperando que pasaran desapercibidos para la ciudadanía", ya que "dan la razón a la comunidad educativa, que venía denunciando desde el verano los recortes para el nuevo curso" en Andalucía.

Naranjo ha añadido que este "agravio a la educación pública hay que analizarlo además en un contexto en el que la Consejería está apuntalando un modelo privatizador, con la extensión de los conciertos educativos a etapas postobligatorias, que amenaza con romper el equilibrio entre unidades públicas y concertadas, para avanzar hacia un modelo 50-50 como el que tienen en la Comunidad de Madrid".

La parlamentaria de Adelante Andalucía ha asegurado que "esta filosofía privatizadora fomenta la segregación escolar", y prueba de ello es que Madrid "tiene una tasa de 'centros gueto' que supera la media nacional".

Por último, Naranjo ha reivindicado una "enseñanza igualitaria, que solo puede garantizar una inversión decidida y suficiente en la educación pública". Además, ha exigido al Gobierno andaluz de PP y Cs que "no abandone a las poblaciones rurales", ya que "para acabar con el despoblamiento no basta con discursos vacíos, si no que es necesario que sus habitantes tengan acceso a los servicios que cubren sus derechos básicos, y eso pasa por no cerrar las escuelas donde aprenden sus hijos".