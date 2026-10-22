Adelante pide frenar la instalación "a lo loco" de plantas de biogás y la Junta destaca la rigurosa evaluación ambiental

Archivo - Imagen de archivo de una planta de biogás. - JCCM - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reclamado a la Junta que "eche el freno" a la implantación de plantas de biogás que, a su juicio, se está produciendo "a loco" y sin que supongan "ni un beneficio" para los pueblos donde se asientan. Frente a ello, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, ha defendido la rigurosa evaluación ambiental de estos proyectos y su contribución ante el "problema real" de tratar "determinados residuos orgánicos", en el marco de una "economía circular y de lucha contra el cambio climático".

En una interpelación en el pleno del Parlamento andaluz de este jueves, la diputada Begoña Iza ha instado a "estar muy vigilantes" ante este tipo de proyectos "que están llegando a puñados" y con "sospechoso sigilo", de modo que los vecinos son "los últimos" en enterarse y "tienen serias dificultades" para obtener la documentación pertinente.

Al hilo, ha señalado la preocupación que generan entre la ciudadanía porque alrededor de estas fábricas se han identificado sustancias "peligrosas" y que "se pueden transportar con el viento", como hidrógeno, amoníaco, compuestos orgánicos volátiles, bioaerosoles, toxinas, además de "los riesgos vinculados al digestato".

"¿Ha pensado de verdad qué podría pasar si en los pueblos de Andalucía se instalaran hasta 334 fábricas de biometano?", ha preguntado Iza, quien ha recalcado que "no les reporta en absoluto ningún beneficio mientras las multinacionales se quedan con "el bolsillo bien lleno".

La parlamentaria de Adelante Andalucía ha lamentado que "hay muchas mentiras alrededor de todo esto", comenzando por la de que "es una energía verde". Sin embargo, "no es inocua" y "da el digestato, que es muy contaminante". También "es falso" que sea "una energía limpia", puesto que "se producen olores insoportables, explosiones" en el entorno de estas plantas.

Igualmente, ha rechazado que se califique como una actividad circular: aunque en algunos lugares se procesa la poda del olivo o el alperujo, "son empresas que tienen que ser alimentadas y cuando faltan residuos los aportan". "Ponen macrogranjas al lado, que también ustedes están autorizando y listo", ha apostillado.

Además, se ha referido a la "mentira" de que estas plantas generan empleo, ya que "hace falta un operario, dos, tres, como mucho", y a la de que revitalizarán los pueblos. "¿Quién quiere vivir en un pueblo que apesta"?", ha cuestionado Iza.

Por ello, ha preguntado por las medidas que adopta la Junta para garantizar la participación ciudadana ante proyectos de biogás y biometano, por la evaluación específica de emisiones y olores, por las inspecciones una vez que las plantas comienzan a operar y por el destino comercial del gas y el retorno para el territorio donde se produce.

"Toda esta alianza del biogás que se han hecho con corporaciones, con promotoras, nos huele muy mal. Es necesario parar todos los proyectos, porque se están construyendo a lo loco. No hay una planificación", ha criticado antes de afear a la Junta que "están vendiendo" el medio rural y de subrayar que "hay alternativas".

OPORTUNIDADES

Por su parte, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha valorado las "oportunidades" que supone el biogás porque permite aprovechar determinados residuos orgánicos, en su mayoría del sector primario, para producir energía renovable y avanzar en la economía circular".

"La tarea de esta Consejería es garantizar que estas instalaciones se sometan a los instrumentos de prevención ambiental aplicables, que sus proyectos se evalúen rigurosamente y que las resoluciones de las autorizaciones ambientales incorporen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y evitar cualquier tipo de efecto adverso sobre él", ha asegurado.

Martínez ha explicado que el primer paso es determinar el instrumento de prevención ambiental aplicable a cada instalación: las plantas de biogás mediante digestión anaeróbica de residuos orgánicos requieren autorización ambiental integrada (AAI) si superan las 75 toneladas diarias o las 100 cuando la única actividad es la digestión anaeróbica. Por debajo de estos umbrales se someten autorización ambiental unificada simplificada.

Una vez determinado, comienza la revisión de la documentación en un complejo expediente que debe recoger, entre otros documentos,el proyecto básico, el estudio de impacto ambiental con estudio y análisis de alternativas, la valoración del impacto sobre la salud, el informe sobre la posible afección al patrimonio histórico, sobre vertidos y emisiones atmosféricas, sobre contaminación del suelo cuando proceda y el estudio de olores.

También se requiere el informe municipal sobre la compatibilidad del proyecto en el planeamiento territorial y urbanístico. Esta "no es una cuestión secundaria", dado que, si acredita la incompatibilidad, "puede impedir que la autorización continúe".

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Superada la revisión técnica inicial, se abre el periodo de información pública "para que todas las personas interesadas puedan conocer el proyecto y formular las alegaciones que estimen oportunas". Simultáneamente, se consulta a los distintas departamentos de la Junta y administraciones que puedan estar afectados.

"Esta fase demuestra que la evaluación ambiental requiere una visión integral, que no basta con analizar un único aspecto, sino que hay que estudiar todas las distintas afecciones potenciales y recabar los pronunciamientos necesarios", ha resaltado.

Con todo ello, y resueltas las posibles alegaciones, se dicta la resolución de autorización ambiental. Puede ser puede ser desfavorable o favorable y, en este último caso, "incorpora las medidas necesarias para hacer compatible la actividad propuesta con la protección del medioambiente" y un plan de seguimiento y vigilancia.

OBJETIVOS COMPATIBLES

"El biogás es una de las opciones para determinados residuos. No es una solución universal ni debe presentarse como tal, pero sí una posibilidad de valorización que merece analizarse cuando resulte técnica y ambientalmente adecuada y cumpla con la normativa, entre ellas la ambiental", ha declarado Martínez.

Así las cosas, ha defendido el trabajo de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para "evaluar con rigor, exigir todas las garantías ambientales necesarias". "Nuestro objetivo es que la actividad, como cualquier otra, sea compatible con la protección del medio natural porque desarrollo económico sostenible y protección del patrimonio natural son objetivos compatibles", ha concluido.