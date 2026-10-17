Adelante pide a la Junta que "no de ni una autorización ambiental más" ante los vertidos al río Guadalquivir

Manifestación contra los vertidos mineros al río Guadalquivir en Sevilla. - GREENPEACE

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha pedido a la Junta de Andalucía que "no de ni una autorización ambiental más" a nuevas minas ante los vertidos registrados en el río Guadalquivir.

"No queremos que el Guadalquivir sea una alcantarilla a cielo abierto. Eso es lo que está consiguiendo la Junta de Andalucía con sus políticas de autorizaciones a las minas", ha señalado este sábado durante la manifestación convocada por varios colectivos sociales y ecologistas en Sevilla.

En este sentido, ha señalado que la mina de Cobre las Cruces "lleva contaminando años las aguas del estuario del Guadalquivir". "Me pregunto si la consejera, que conceda autorizaciones como churros, si la consejera se comería esos albures contaminados con manganeso o se comería el marisco de Sanlúcar contaminado por metales pesados", ha aseverado.

"Es imprescindible una moratoria ni una autorización medioambiental más a las minas hasta que se reúna un comité de expertos y que pueda valorar todos estos riesgos de una forma estructural. Para proteger la arteria fundamental, que es el Guadalquivir, que forma parte también de nuestra identidad", ha destacado.

La manifestación ha sido convocada y apoyada por un total de 70 organizaciones que se han unido para exigir la paralización inmediata de las autorizaciones y concesiones a las explotaciones de Minera Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena, Guillena y Salteras).

Las organizaciones denuncian que estos vertidos afectarían directamente a los Hábitats de Importancia Comunitaria de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir (Red Natura 2000), supondría "otra nueva amenaza para el Parque Nacional de Doñana y pondrían en peligro la salud pública y la supervivencia de las actividades económicas, pesqueras y agrarias que dependen del buen estado del estuario del Guadalquivir".

Por otro lado, las entidades alertan sobre el impacto ecotóxico en el rio Guadalquivir y los riesgos sanitarios "ya constatados debido a los vertidos de Cobre Las Cruces durante los años que ha estado en funcionamiento".