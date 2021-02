Adelante pide a Junta que priorice la salud y ayude a sectores afectados por restricciones antiCovid

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las direcciones de IU y Podemos Andalucía, partidos integrados en la confluencia de Adelante Andalucía, han reclamado este martes a la Junta que priorice la salud y destine ayudas a los sectores afectados por las restricciones para contener la expansión de la pandemia de Covid-19, al tiempo que han criticado la "improvisación" del Ejecutivo autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) en la gestión de la actual crisis sanitaria.

Ha sido en el transcurso de una atención a medios en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que han ofrecido el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y su homóloga en Podemos Andalucía y diputada de Unidas Podemos por Córdoba en el Congreso, Martina Velarde.

A preguntas de los periodistas sobre la posible flexibilización de restricciones en Andalucía por parte de la Junta, Toni Valero ha comentado que el Gobierno andaluz "no quiere hacer lo que tiene que hacer, que es dar ayuda a los sectores afectados porque las restricciones les impiden llevar adelante su actividad económica".

El dirigente de IU ha sostenido así que las restricciones son "la única medida, además del reforzamiento del sistema sanitario, que nos permite contener la pandemia", pero cuando se aplican "hay que ayudar" a la vez "a los sectores afectados" por las mismas, según ha continuado.

Toni Valero ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no quiere emplear el superávit" de la Administración andaluza "en ayudar a los sectores afectados por las restricciones, y por eso quiere retirarlas a costa de la salud, de la responsabilidad, de la prudencia que se tiene que tener en la gestión de la pandemia", según ha opinado.

El líder andaluz de IU ha pedido también al presidente de la Junta que "se aclare", porque "en unos momentos dice que hace caso a los expertos y en otro momento dice que no va hacer caso" a éstos "porque tiene unos cuantos alcaldes que le están pidiendo que por favor quite las restricciones", y ha incidido en que "lo que tiene que ir por delante" en la gestión de esta crisis sanitaria "es la salud, la prudencia y la responsabilidad", y el Gobierno andaluz debe seguir "esa pauta", según ha añadido.

Por su parte, la coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha criticado que "volvemos a ver una vez más la improvisación del Gobierno de la Junta", cuyo presidente "dice ahora, a mediados de la tercera ola" de la pandemia, que "va a poner medidas más laxas", según ha llamado la atención antes de subrayar que la salud debe estar "por delante" en esta cuestión, y de reclamar "medidas de ayudas directas" para los colectivos afectados por restricciones.

Velarde ha subrayado que los diputados andaluces en el Congreso han trabajado "mucho" para que "llegue a Andalucía el máximo de ayudas posibles para paliar los efectos de la Covid", y ha lamentado que lo que se está viendo es que Moreno y su gobierno "lo que han hecho es no gastarse el dinero" que ha llegado a la administración autonómica para ello.

La dirigente de Podemos ha enfatizado que ese dinero es "de los andaluces" y ha sido conseguido "por los diputados andaluces en el Congreso", y ha instado a Moreno a gastarlo "en todas las cuestiones que están haciendo falta en este momento", como en "ayudas directas a hostelería, autónomos, sector cultural", así como para el "refuerzo" de la sanidad y la educación.

Martina Velarde ha urgido a la Junta a poner en marcha esas ayudas "ya, no mañana ni pasado, porque además tiene dinero, que es de todos los andaluces", según ha insistido antes de concluir defendiendo que las medidas restrictivas deben ir acompañadas de esas ayudas "para que no supongan un mayor perjuicio a la vida de la gente".

VACUNACIÓN

Por otro lado, y también a preguntas de los periodistas sobre los colectivos que deben tener preferencia en el proceso de vacunación ante la Covid en las siguientes fases, Toni Valero ha respondido que "es evidente que el proceso de vacunación tiene que atender de forma prioritaria a los trabajadores esenciales, que parten fundamentalmente de todo lo que es el sistema de cuidados de nuestro país, la atención a domicilio, trabajadores sociales, los docentes y, por supuesto, el personal sociosanitario".

"Eso tiene que ser prioritario", según ha apuntado Toni Valero, que ha reclamado además que exista "total transparencia" en torno al proceso de vacunación, algo de lo que, "por desgracia, ha adolecido" éste hasta ahora en Andalucía, según ha opinado.

"Por eso han salido tantos casos clamorosos y lamentables que me parece que son una minoría, pero como no hay transparencia se genera una duda que no se debería generar", ha apostillado el dirigente de IU Andalucía para concluir.