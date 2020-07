Adelante pide un plan "ambicioso" contra la brecha digital para volver al cole y ve "insuficientes" los recursos

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Adelante Andalucía en la comisión de Educación, Ana Naranjo, ha criticado este miércoles los "insuficientes recursos" que se van a poner a disposición de los centros educativos para paliar la brecha digital según el anuncio realizado por el consejero del ramo, Javier Imbroda.

En rueda de prensa, Naranjo ha recordado que durante la pandemia 30.000 alumnos "no han podido hacer uso de dispositivos electrónicos con los que seguir las clases telemáticas", de ahí que Adelante demande una "atención preferente" a las familias vulnerables y un programa contra la brecha digital "lo suficientemente ambicioso" por parte del Ejecutivo autonómico.

Igualmente, Naranjo ha hecho alusión a la Prueba de Acceso a la Universidad para incidir en que se están desarrollando "en condiciones lamentables, a más de 40 grados en aulas sin aire acondicionado", y ha exigido al Gobierno andaluz que tome medidas para que tanto los estudiantes que estos días se juegan su futuro en una prueba como los profesionales que trabajan con ellos, "puedan hacerlo con unas garantías mínimas".

Además, ha censurado que la educación pública "sale perdiendo" en el reparto de recursos diseñado por la Consejería a partir de los 2.000 millones puestos a disposición de las autonomías por el Estado. "El Gobierno andaluz vuelve a beneficiar a la concertada destinando a sus colegios de Infantil y Primaria más del 70% de los refuerzos previstos para el próximo curso", avisa.

Naranjo ha mostrado preocupación por el "reparto desigual" de los fondos "en un momento en el que hay que redoblar esfuerzos para atender al alumnado que más lo necesita", y ha recordado que "solo el apoyo a la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades, la vertebración del sistema y, en definitiva, que nadie se quede atrás".

La parlamentaria de Adelante Andalucía ha criticado también que el personal docente que se va a contratar en centros privados concertados a los que llegarán los fondos públicos del Gobierno central "no provenga de las bolsas de empleo público". Para Naranjo, "el dinero de los contribuyentes no puede destinarse a contrataciones que no cumplan los criterios de mérito y capacidad que garantiza esta herramienta".

En la misma línea, asegura que el Gobierno andaluz "se queda muy corto" en el número de contrataciones que prevé realizar. "La cifra de 6.200 docentes, que incluye a aquellos cuyas contrataciones ya estaban presupuestadas antes de que la pandemia cambiara por completo el escenario, es insuficiente para atender las necesidades actuales del sistema educativo", ha apostillado.

"Además de esta falta de recursos, el Gobierno andaluz evita dar instrucciones claras a los centros y pretende delegar en sus equipos directivos la gestión de la vuelta al cole tras una pandemia que no ha terminado", ha proseguido Naranjo, que ha recordado a Imbroda que en otros países "han tenido que cerrar de nuevo las aulas, por lo que debemos estar preparados" para cualquier contratiempo.

Por último, desde Adelante han señalado que "hacen falta más recursos que eviten que el profesorado que forma parte de colectivos vulnerables ante la Covid-19 no tengan que incorporarse a la actividad presencial".