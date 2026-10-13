Adelante presenta a Macarena Hernández para formar parte del Consejo Audiovisual

La candidata de Adelante a formar parte del Consejo Audiovisual de Andalucía, Macarena Hernández. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha propuesto a la doctora en Comunicación por la Universidad de Cádiz (UCA), Macarena Hernández, para formar parte del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). Así lo han confirmado fuentes del partido a Europa Press, el mismo día que finaliza el plazo para presentar candidaturas a los órganos de extracción parlamentaria,

Con la tesis 'La risa de las mujeres. Memes en el discurso de los feminismos', Hernández obtuvo su doctorado en 2026 por la Universidad de Cádiz. También es especialista en comunicación política, especialmente dentro del ámbito de la cultura digital y audiovisual. Ha trabajado en gabinetes de comunicación donde se ha encargado del diseño, la dirección y la coordinación de estrategias y de la producción audiovisual.

Es profesora en la Universidad de Cádiz desde 2003 y ha colaborado con la Universidad de Sevilla. Sus intereses investigativos se centran en la cultura digital, los movimientos sociales y la innovación social, y sus marcos teóricos se inscriben en los estudios feministas, la comunicación crítica y la alfabetización mediática.

También es socia fundadora de Buenaventura Comunicación Social, una cooperativa donde ha desarrollado proyectos de consultoría para organizaciones sociales, entidades de economía social, administraciones públicas y proyectos tecnológicos vinculados al software libre.

Por otro lado, Adelante ha presentado a Pilar González como su candidata a formar parte del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Según informaron fuentes parlamentarias a esta agencia, de cara a la renovación de los órganos se ha planteado que, en esta ocasión, el PP-A proponga a cuatro candidatos para el consejo de la RTVA y el CAA; el PSOE-A a dos en cada uno de ambos órganos; Vox a uno, Adelante Andalucía a otro y Por Andalucía al restante representante en cada caso.

PP-A y Vox, socios en el Gobierno andaluz, han propuesto que Juan de Dios Mellado siga como director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y que la actual secretaria general del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Ana María Vielba, sea la nueva directora general del Consejo Transparencia y Protección de Datos.

Asimismo, han apostado por la continuidad de Domi del Postigo al frente del Consejo Audiovisual de Andalucía, que repite en el órgano ha propuesta del PP-A.

Todos estos cargos tienen que ser elegidos por el Pleno del Parlamento por unas mayorías cualificadas. En el caso de los integrantes del Consejo de Administración de la RTVA y de los miembros del Consejo Audiovisual la fórmula de designación es mayoría de tres quintos.