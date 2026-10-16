Adelante presenta siete mujeres y un hombre sin trayectoria institucional previa de cabezas de lista al Congreso el 29N

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ofrece una rueda de prensa para anunciar la participación de su formación política en las elecciones del 29N. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha dado a conocer este viernes los nombres de los candidatos que van a encabezar las listas al Congreso de los Diputados con las que va a concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por las ocho provincias de la comunidad autónoma, siete mujeres y un hombre que coinciden en ser "caras nuevas" sin trayectoria institucional previa en el mundo de la política.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha convocado a los medios de comunicación este viernes en Cádiz para presentar a los cabezas de lista de su formación, si bien previamente ha avanzado sus nombres a través de un vídeo publicado en su cuenta en la red social 'X'.

De este modo, Tania Ferre, profesora interina, será la cabeza de lista por Almería; María Sánchez, que es ingeniera del metal, encabezará la lista por Cádiz; Carmen Sánchez, guía cultural, será la número uno por Córdoba, y María Alcantud, estudiante, hará lo propio por Granada.

En Huelva, la cabeza de lista será Carmen Martín, trabajadora de ayuda a domicilio; en Jaén, Silvia Cano, que es sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS); en Málaga, la profesora de Biología Ana Jiménez, y en Sevilla el número uno de la candidatura de Adelante será el abogado especializado en derechos humanos Luis de los Santos.

En el vídeo que ha compartido desde su cuenta de 'X', José Ignacio García defiende que "se necesitan caras nuevas y salir de los de siempre", y que, "para parar a la derecha", "lo más importante" que se necesita es "una izquierda nueva"

"En Adelante Andalucía cumplimos", reivindica el portavoz, que defiende que su formación apuesta por "caras nuevas, aire fresco, ilusión, experiencia", por la "clase trabajadora y mucha Andalucía".

García ha subrayado que "son siete mujeres y un hombre" los cabezas de lista, "ocho andaluzas de clase trabajadora, ocho andalucistas" que, según augura, serán "leonas andaluzas en el Congreso".

El portavoz de Adelante comenta que se trata de "una ingeniera del metal que lucha por la vivienda digna, un abogado de esos que le dan voz a los que nunca tienen voz, una profesora de biología, una guía cultural, una joven estudiante, una maestra interina, una trabajadora de ayuda a domicilio y una sanitaria".

"Dicen que poca gente los conoce porque son nuevos", continúa José Ignacio García para apostillar a renglón seguido que "a lo mejor eso es lo que necesitamos", y en esa línea subraya que entre los candidatos "no hay políticos profesionales que van de un cargo a otro". "Esto es otra cosa. Aquí hay un pueblo dispuesto a la lucha", remarca.

El portavoz de Adelante concluye defendiendo que se trata de "gente nueva, pero también gente con una trayectoria excelente, con experiencia, que sabe muchísimo y que tiene ganas de morder y defender Andalucía".

José Ignacio García concluye su vídeo augurando que, "en las próximas elecciones generales, Adelante Andalucía va a ser la sorpresa", y "el pueblo andaluz va a dar una lección". "Este 29 de noviembre, con Adelante Andalucía, le paramos los pies a la derecha y a la extrema derecha", sentencia el portavoz para finalizar.

CANDIDATOS AL SENADO

Posteriormente, Adelante Andalucía ha dado también a conocer los nombres de sus candidatos cabezas de lista al Senado por las ocho provincias de la comunidad autónoma en las mismas elecciones.

Entre ellos figura, como número uno por Sevilla, Paqui Maqueda, quien ya concurrió por dicha circunscripción en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo por la lista que presentó Adelante, que destacó entonces de ella que acumulaba más de 20 años de experiencia en materia de memoria histórica.

Soulamia Vázquez, de Arcos de la Frontera, encabezará la lista de Adelante al Senado por Cádiz; mientras que Sergio Flores, de Ronda, lo hará por Málaga; Verónica Correa, de Motril, por Granada, y Juan Moreno, de Lucena, por la circunscripción de Córdoba.

Los demás candidatos cabeza de lista de Adelante Andalucía al Senado en los comicios del 29 de noviembre serán Juana María Fernández por Huelva; Alejandro Cabrera, del municipio de Los Villares, por Jaén, y Vanessa Martínez, de la localidad de Vélez-Rubio, por la circunscripción de Almería.