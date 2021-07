Adelante traslada a interinos su rechazo al decreto del Gobierno y a que "privatice servicios por la puerta de atrás"

Reunión de diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía con trabajadores interinos.

Reunión de diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía con trabajadores interinos. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios no adscritos y representantes de Adelante Andalucía Nacho Molina y Maribel Mora han mantenido este jueves una reunión con representantes de trabajadores interinos a quienes han trasladado su rechazo al Real Decreto-ley para reducir la temporalidad en el sector público que ha aprobado recientemente el Consejo de Ministros y que, en opinión de los citados diputados, tiene entre sus "peligros" la posibilidad de que favorezca privatizaciones de servicios públicos "por la puerta de atrás".

Así lo ha advertido Maribel Mora en una atención a medios junto a Enrique Lobato, representante de la Coordinadora Andaluza de personal público temporal, tras una reunión en la que también ha participado el secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro.

La parlamentaria andaluza ha sostenido que entre los "peligros" que aprecia en el citado decreto figura que, "por la puerta de atrás, se puedan privatizar servicios públicos, porque, en caso de no pasar las oposiciones, los procesos de consolidación que se van a prever para la estabilización de los empleados públicos, quien no lo consiga va a ser indemnizado con 20 días por año trabajado con el dinero de la UE que va a venir de los fondos 'Next Generation'", de forma que "en realidad van a ser despedidos miles de personas que hacen falta, porque la Administración está escasa de personal".

"En realidad va a ser un proceso en el que, después del despido de miles de empleados públicos, se va a subcontratar de manera privada los servicios que nos hacen falta como administración", según ha augurado Maribel Mora, que ha insistido en advertir de que "puede ser una vía para adelgazar la Administración, y por ahí no ponemos pasar".

En la misma línea, Nacho Molina ha sostenido que el citado decreto "va a poner en peligro la continuidad en sus puestos de trabajo de cientos de miles de personas en las administraciones públicas", al respecto de lo cual ha subrayado que "desde Adelante Andalucía hemos defendido y seguimos defendiendo que los que están se tienen que quedar, que hay mecanismos legales que permitan consolidar y estabilizar empleo de todos ellos, y que hay muchas más necesidades que el Gobierno tiene que cumplir".

De esta manera, ha confirmado que desde Adelante Andalucía no están "de acuerdo con el decreto que ha puesto sobre la mesa el Gobierno, que cuenta con el respaldo de algunas organizaciones sindicales, pero no todas", y, sobre todo, recogen el "descontento de la gente que reclama que, después de 15, 20, 25 años de temporales en fraude en las administraciones, tiene el derecho de consolidar sus puestos de trabajo, que no colisiona con los intereses de nadie más".

RECHAZO DE INTERINOS

Finalmente, el representante de la citada plataforma de internos temporales, Enrique Lobato, ha sostenido que el citado decreto que el Gobierno quiere "convalidar en los próximos días aboca al ostracismo laboral a cientos de miles de compañeros que llevan desempeñando una función pública durante muchísimos años, lustros", y además "vulnera el Derecho europeo".

Desde la citada plataforma de interinos han reclamado "a Adelante Andalucía que sea nuestra voz, que denuncie ese decreto, que hable con el resto de compañeros y de grupos políticos para que el 'no' lo tenga el Gobierno de España, y no sean cómplices de la mayor cacicada y el mayor ERE --expediente de regulación de empleo-- encubierto en la función pública de la historia de la democracia", según ha concluido Enrique Lobato.