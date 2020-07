Adelante urge a Moreno enseñar contrato de mascarillas "ante dudas por trato de favor a empresa donde trabaja su mujer"

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha urgido este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "despeje cuanto antes las dudas sobre un posible trato de favor" del Gobierno andaluz a la empresa "en la que trabaja su esposa", Bidafarma, encargada de distribuir los 7,5 millones de mascarillas gratuitas que entrega la Junta a personas mayores y vulnerables.

En rueda de prensa, Rodríguez ha advertido de que "el silencio puede generar más sospecha sobre esta cuestión", toda vez que ha explicado que la esposa del presidente trabaja como gerente de Relaciones Institucionales en dicha empresa.

La líder de la confluencia, que cree que Moreno debe responder personalmente a esta cuestión, ha incidido en que les preocupa este asunto más por que el contrato "no aparece, no lo encontramos, y no sabemos qué tipo de procedimientos ha seguido la Junta para seleccionar a la empresa que distribuirá esas mascarillas". "El contrato debe ser cuantioso aunque también desconocemos su cuantía", ha recalcado.

"Queremos ser muy prudentes al respecto pero pensamos que el silencio puede generar más sospecha sobre esta cuestión", ha proseguido Rodríguez, que ha reclamado al presidente andaluz y del PP-A que aclare esta situación, "que hagan público el contrato o la licitación con esta empresa en los medios de transparencia que exige la Administración, y que sepamos cuantía y el procedimiento de selección de esta empresa".

Y es que, como ha sostenido Teresa Rodríguez, les preocupa lo ocurrido en esta ocasión porque "desde el inicio de la legislatura el PP-A, lejos ser un partido de regeneración democrática como ha prometido diciendo que iba a acabar con 40 años de clientelismo, lo que realmente encontramos son procedimientos similares de trato de favor a personas cercanas o vinculadas al PP para cargos de gestión que exigen más experiencia que solo ser parte del partido, o bien convierten a la Junta en un cementerio de elefantes donde colocar a cargos del PP".

Además, ha hecho hincapié en que con la excusa de la pandemia por Covid-19 "ha llevado a cabo procedimientos de contratación sospechosos y preocupantes, desde contratos para los auxiliares de playa por orden de llegada en una web a nombrar como secretario general de la Cámara de Cuentas a un exconcejal del PP de Málaga, que es amigo íntimo de Elías Bendodo e investigado por corrupción".

"Todo esto nos lleva a estar preocupados por ese caso, pedimos explicaciones inmediatas a Moreno y nos mantendremos alerta a ver qué ha podido ocurrir con este contrato", ha concluido Teresa Rodríguez.