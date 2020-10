Adelante ve las medidas en la Universidad de Granada "incompletas" si no se adoptan restricciones en el ocio

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha advertido este miércoles de que las medidas que ha acordado la Junta de Andalucía en Granada para intentar aliviar la tasa de contagios por Covid-19, como la suspensión de las clases presenciales en la Universidad, están "incompletas" mientras que no se adopten medidas restrictivas respecto al ocio.

En rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz parlamentaria de la confluencia, Inmaculada Nieto, ha criticado el "titubeo" del Ejecutivo andaluz a la hora de tomar decisiones en focos de contagio y que éstas "se acompasen con momentos de expectativa de negocio de algunos sectores económicos", como cree que ha ocurrido con las medidas anunciadas ahora, una vez pasado el puente del 12 de Octubre.

A su juicio, se deberían haber tomado con anterioridad porque, de lo contrario, "se alarga una situación de incertidumbre que no acabará hasta que no reviertan de manera robusta los contagios, que crecen de manera exponencial".

Nieto también se ha referido a la "presión creciente" de las hospitalizaciones por Covid para reclamar al Gobierno andaluz "más anticipación" y que "deje la autocomplacencia perenne por que alegue que Andalucía está en mejor posición que otras comunidades autónomas en un supuesto ranking en el que nadie gana".

"Necesitamos medidas que se tomen de manera diligente y con la anticipación debida", ha recalcado antes de apuntar que Granada "tiene una de las áreas metropolitanas con más movilidad de toda Andalucía" y que, por tanto, "no será con el cierre de la Universidad donde se encuentre una relajación de los datos".

La portavoz de Adelante ha defendido que se adopten medidas donde los contagios estén disparados, si bien duda de que las acordadas por la Junta sean las más adecuadas por la circunstancia concreta de Granada, por "la vida de la ciudad y por la movilidad de su área metropolitana", entre otros factores.

"El cierre de la UGR no parece que sea la mejor garantía para aplanar la curva de contagios o al menos no sin combinarlo con otras medidas", ha añadido Nieto para señalar que espera que dé resultados aunque, insiste, "no nos parece que sean las más idóneas en un espacio reducido que comparten personas con fuerte movilidad mientras se mantienen abiertos establecimientos que, por la lógica de su utilización, se viven más situaciones de riesgo que en un aula".

Por eso, entiende que suspender las clases presenciales en la UGR es una medida que "se queda coja" si no se adoptan medidas respecto al ocio, al tiempo que ha afeado a la Junta que, una vez más, "sitúa la responsabilidad del alivio de la curva de contagios en las responsabilidades individuales" algo que, "a la luz de los datos, no es lo más efectivo".

"La Junta vuelve a rehuir su responsabilidad inequívoca de reforzar la Atención Primaria, los rastreadores o aplicar más diligencia en las pruebas que se practican", ha abundado Inmaculada Nieto, que ha insistido en que en Granada, "no es en los espacios académicos donde se viven más riesgos" de contagios.