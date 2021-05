Adelante recupera la misma asignación como grupo parlamenario que antes de expulsar a Teresa Rodríguez y 8 diputados más

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha acordado que los grupos parlamentarios de Adelante Andalucía y de Vox recuperen las asignaciones que reciben de la Cámara como si tuvieran el mismo número de diputados que obtuvieron tras las elecciones andaluzas de 2 de diciembre de 2018, cuando lograron 17 y 12 diputados respectivamente.

El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) ha publicado este viernes un acuerdo de la Mesa del Parlamento que rectifica el que acordó el 3 de febrero, cuanto entonces contabilizó las asignaciones de estos grupos con los diputados que en la actualidad tienen, 8 por parte de Adelante Andalucía y 11 de Vox, después de que Adelante impulsara la expulsión de los 9 diputados afines a Teresa Rodríguez, y Vox sufriera la baja de Luz Belinda Rodríguez, y que ahora todos estos son los 10 parlamentarios catalogados como no adscritos.

De esta forma la cuantía que recibirán ambos grupos serán, en el caso de Adelante Andalucía, 138.827,82 euros mensuales y 416.483,46 trimestrales, mientras que Vox percibirá 97.996,11 euros mensuales y 293.988,33 trimestrales.

La entrada en vigor de este acuerdo se computa a partir del 5 de mayo, de manera que la Mesa del Parlamento ha establecido que a los grupos de Adelante Andalucía y de Vox se les "añada las cantidades que se deriven de lo dispuesto en este Acuerdo en relación con la subvención que corresponde a los Grupos Parlamentarios Adelante Andalucía y Vox en Andalucía en el periodo comprendido entre los días 5 de mayo y 30 de junio de 2021 respecto de lo que percibieron como pago anticipado de la subvención correspondiente al segundo trimestre del año 2021".

El fundamento legal sobre el que descansa el acuerdo del órgano de gobierno del Parlamento es la entrada en vigor de la reforma del Reglamento de la Asamblea legislativa andaluza, actualizado para incorporar una adenda del Pacto Antitransfuguismo de carácter nacional.

El acuerdo de la Mesa del Parlamento apela a esta novedad legal para alegar que desde ahora el Reglamento contempla que "cualesquiera derechos, facultades, funciones, posibilidades de actuación y medios reconocidos a los grupos parlamentarios en este Reglamento y demás normativa parlamentaria lo serán sobre la base del número de diputados obtenidos por la candidatura electoral en la que concurrieron a las elecciones y de la que el grupo parlamentario trae causa, sin que resulte relevante el número de diputados con que cuente en cada momento el grupo parlamentario".

Con esta nueva disposición legal la Mesa concluye que "debe modificarse la cuantía de la subvención a los Grupos Parlamentarios Adelante Andalucía y Vox en Andalucía a partir de la considerada fecha", que es el 5 de mayo.

En el acuerdo que adoptó la Mesa del Parlamento el 3 de febrero supuso entonces que Adelante Andalucía perdía 881.964,72 euros sobre la financiación que tenía previsto recibir en este 2021, cifra que suponía percibir un 52,94% menos de la cantidad inicial.

La asignación anual a Adelante Andalucía se rebajó a 783.969,12 euros, 881.964,72 euros menos del 1.665.933,84 euros que contemplaba el Presupuesto del Parlamento para este ejercicio 2021.

TRABAJADORES DESPIDOS DE ADELANTE PIDEN SU REINCORPORACIÓN

Los 16 trabajadores despedidos del grupo parlamentario de Adelante Andalucía han dirigido un escrito a la Mesa del Parlamento y a los grupos parlamentarios, tras ser conocedores del acuerdo respecto a las retribuciones para el funcionamiento de los grupos parlamentarios, por lo que piden, una vez que "se ha aprobado que el grupo parlamentario mantenga la misma subvención con 8 que con 17 parlamentarios, pedimos solidaridad con las trabajadoras y apoyo para que den marcha atrás, nos readmitan, y nos paguen lo que nos adeudan".

Los trabajadores despedidos alegan que se ha hecho "sin justificar los motivos legalmente, lo que nos ha dejado indefensos" y que la decisión aconteció antes de que "se cuestione la continuidad, o no, de su subvención".

Los trabajadores sostienen que "ni ha habido modificación" de la subvención del Parlamento, "por lo que no es excusa", a lo que añaden que "nuestros contratos no eran "contratos de confianza" y " no habían finalizado".

Los trabajadores despedidos del grupo Adelante Andalucía esgrimen que "se nos ha despedido con los elementos más devastadores de la reforma laboral", así como que se ha hecho "sin vacaciones no disfrutadas, sin antigüedad" y "se nos despide con aviso de "no cobro de deuda" si no firmamos conforme".

"Pedimos que todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, y la propia Mesa del Parlamento se solidaricen con las trabajadoras y soliciten a IU Y Podemos que den marcha atrás, nos readmitan, y paguen lo que adeudan", aseguran los 16 trabajadores despedidos de la Sección Sindical de CGT en Adelante Andalucía.