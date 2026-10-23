Adif habilita un paso para vehículos agrícolas y de emergencia en la N-331 a su paso por Montilla (Córdoba)

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha informado este viernes de que Adif, en coordinación con la Unidad de Carreteras del Estado en Córdoba, ha habilitado un paso alternativo en la carretera N-331, a su paso por Montilla, que permita el tránsito de vehículos agrícolas y de emergencia durante el desarrollo de las obras ferroviarias. Con esta medida se pretende facilitar y acortar los tiempos de desplazamiento tanto al hospital de la localidad como a las fincas que están en campaña de recolección.

Según ha detallado la Subdelegación, la actuación responde a la necesidad de facilitar la movilidad en la conexión entre Montilla y Aguilar de la Frontera, afectada por el corte de la N-331 derivado de los trabajos de sustitución del tablero de la estructura situada sobre la línea ferroviaria, unas obras cuya previsión de ejecución se extiende hasta marzo de 2027.

La solución planteada consiste en habilitar un paso por la zona de obras regulado mediante semáforos, manteniendo la restricción de circulación para el resto de los vehículos y permitiendo el tránsito exclusivamente de los servicios de emergencia y de los vehículos agrícolas.

Esta medida pretende dar respuesta a las necesidades del sector agrario de la zona ante la proximidad de la campaña de recogida de la aceituna, al tiempo que se facilita el acceso de los servicios de emergencia en condiciones adecuadas de seguridad.

La subdelegada del Gobierno en funciones, Raquel Casado, mantiene el seguimiento de esta situación y la coordinación con los organismos competentes para "favorecer una solución que permita compatibilizar el desarrollo de las obras con las necesidades de movilidad de los vecinos y del sector agrícola de ambos municipios".

Desde la Subdelegación se ha recordado que "se deberán respetarse las restricciones de circulación vigentes y las indicaciones de seguridad establecidas en la zona de obras".