Administraciones y colectivos visibilizan en Úbeda (Jaén) el liderazgo de las mujeres como motor de desarrollo rural

Imagen de las participantes en la apertura del Congreso - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Úbeda (Jaén) ha acogido la apertura institucional del Congreso de Mujeres 'Liderando el presente, construyendo el futuro' y en la que administraciones y colectivos han visibilizado el liderazgo de las mujeres y la igualdad como motores de desarrollo del medio rural.

Se trata de un encuentro organizado de forma conjunta por la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales (Coamur), la Asociación de Mujeres Empresarias Lidera y la Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales de la provincia de Jaén (JAEM).

Durante la inauguración, la vicepresidenta cuarta de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha destacado el papel "fundamental" que juega la mujer en el medio rural.

"Nuestros pueblos no serían lo que son sin las mujeres; es más, si las mujeres se fueran de nuestros pueblos, nuestros pueblos morirían", ha aseverado Medina. En este sentido, ha reivindicado a las mujeres como "sustentadoras" de la economía municipal y familiar, así como "agentes dinamizadores, de cohesión social y las que sustentamos y anclamos la población al territorio".

Por su parte, la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha expresado su satisfacción por que la ciudad --estrechamente vinculada al sector oleícola y al paisaje del olivar-- sea la sede de este congreso.

Olivares ha incidido en que, aunque las mujeres han desempeñado históricamente un papel clave en el campo, su contribución "no siempre ha contado con el reconocimiento y la visibilidad que merece".

Asimismo, la regidora ubetense ha mostrado su preocupación por los "retrocesos" que se observan en algunos sectores de la población más joven en relación con los derechos y avances conquistados, defendiendo la necesidad de seguir trabajando de forma transversal para consolidar una igualdad plena.

La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Jaén, Soledad Aranda, ha puesto el acento en la aportación de las asociaciones de mujeres rurales como "motor de participación, de formación, de cohesión social y de emprendimiento".

Aranda ha abogado por continuar impulsando "medidas de discriminación positiva para el acceso de las mujeres tanto a la actividad agraria como a la consolidación de proyectos vinculados al campo andaluz". A su juicio, las profesionales del medio rural "desempeñan un trabajo desde la discreción", pero son "quienes sostienen explotaciones agrarias, empresas, asociaciones, familias y comunidades enteras".

En representación del tejido asociativo, la presidenta de Coamur y vicepresidenta segunda del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, Adela Romero, ha calificado de "complejo" el estado actual de la mujer rural. Si bien ha reconocido que existe un proceso de empoderamiento y mayor participación, ha advertido de que "todavía hay muchas discriminaciones y muchas barreras que tenemos que eliminar".

Entre las barreras, ha citado las dificultades en el acceso al empleo, las limitaciones en la participación y el posicionamiento estratégico, y la falta de representación en los medios de comunicación.

El programa del congreso se articula en torno a dos mesas redondas de debate. La primera de ellas se centra en exponer las experiencias de mujeres agricultoras, empresarias y técnicas que han abierto camino en la transformación y modernización del campo. La segunda mesa aborda las nuevas oportunidades que se abren en el mundo rural para las nuevas generaciones.

En la apertura institucional también han participado el alcalde de Pozo Alcón y representante de la Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía (ARA), Iván Cruz, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Autónomas Lidera Úbeda, María del Mar Roa, entre otros.

Finalmente, la alcaldesa de Úbeda también ha apuntado que la celebración de este encuentro refuerza la apuesta del municipio por el turismo de congresos, una modalidad que contribuye a diversificar la actividad turística, dinamizar la economía local y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la ciudad.

El Congreso cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Jaén y la subvención de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.