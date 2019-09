Aemet señala que "no hay registros previos" de la intensidad de esta DANA, con puntos con 500 litros por metro cuadrado

Publicado 19/09/2019 13:21:23 CET

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Fernando López Cotín, ha afirmado este jueves que el temporal de la DANA registrada en los últimos días ha sido de una intensidad "de la que no hay registros previos", ya que en algunos puntos se han contabilizado "500 litros por metro cuadrado".

"Estamos hablando de valores que no se habían registrado", ha señalado López Cotín en una rueda de prensa sobre el análisis climatológico del trimestre junio-agosto y el avance de la predicción estacional para otoño.

Así, ha explicado que se ha registrado un episodio de "absoluta singularidad" que "marcará un hito", ya que "no se tienen referencias de tan cuantiosas precipitaciones".

Preguntado sobre si han resultado insuficientes los medios para detectar la intensidad con la que se iba a desarrollar el efecto de la DANA, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía ha asegurado que se activaron avisos rojos en Almería y Málaga, y que en otras zonas de la región se activaron avisos naranjas.

"Los avisos tienen umbrales que lo marcan pero no tienen el umbral máximo, más allá del rojo no tenemos negro", ha afirmado López Cotín, quien ha valorado los medios existentes en la actualidad, teniendo en cuenta que "la pérdida de vidas humanas no es todo lo que se puede hacer". Sin embargo, ha explicado que "hoy día existen muchos más medios de protección" y ha recordado las precipitaciones de los años 50 en Barcelona, en las que "murió muchísima gente".

Respecto a los picos máximos, el delegado territorial de la Aemet ha detallado que "no están contemplados en la alerta". "El aviso rojo es absolutamente extraordinario, no hay otro más alto", ha defendido, al tiempo que ha asegurado que no es "consciente" de que "exista mucha polémica sobre los avisos, al menos, en Andalucía".

En este sentido, ha reiterado que el aviso rojo es "de máxima alerta por un fenómeno extraordinario", pero "cuánto de extraordinario no podemos decirlo, se puede decir que es superior a un umbral".

López Cotín ha resaltado que se ha avanzado en los métodos y capacidades tecnológicas, "aportan gran cantidad de información para el análisis y también tienen influencia sobre la medición".

También ha señalado la existencia de los satélites y radares, valorando que "la continua mejora de esos sistemas es evidente porque hay continuos avances" y ha apuntado a que "estamos en ese proceso de mejorar y van a ser mejoras espectaculares".

En este sentido, el delegado territorial ha argumentado que la Aemet tiene "una plataforma muy consolidada, con distintos umbrales y traducción simple como los avisos verde, amarillo, naranja y rojo" que se envían a protección civil y distintos responsables. "Creo que la reforma ha sido muy significativa y no se va a parar, las técnicas permiten que haya avance", ha concluido López Cotín.