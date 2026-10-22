Afammer apuesta por las mujeres rurales como fijadoras del territorio

Foto de familia en la inauguración de la jornada 'Mujeres rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades'. - AFAMMER

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) ha celebrado este jueves en el Real Jardín Botánico de Córdoba la jornada 'Mujeres rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades', donde se ha puesto de manifiesto la importancia de las mujeres fijadoras del territorio.

Así lo ha informado la asociación en una nota en la que ha detallado que este encuentro forma parte del programa 'Raíces que transforman: jornadas de liderazgo, emprendimiento e innovación para las mujeres rurales que construyen su futuro', financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La jornada ha estado presentada por Ana Durán, directora de Alfa Escuelas Líderes, y ha contado con la colaboración de entidades como Fundación la Caixa, Konrad Adenauer Stiftung, Moeve, Ayuntamiento de Córdoba, Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba e Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba.

La presidenta de Afammer-Córdoba, María Rosa Fernández, ha sido la encargada de dar la bievenida a las más de 200 mujeres rurales y participantes a la jornada. Después ha tenido lugar la mesa inaugural conformada por la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla; Markus Rosenberger. director de la Fundación Konrad Adenauer; Carmen González, directora Comercial de Red de Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla de CaixaBank; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido saludar a las participantes a través de un vídeo, pues no ha podido asistir a la inauguración por motivos de agenda.

Durante la mesa inaugural, los participantes han expresado la importancia de que las administraciones y organizaciones sociales apoyen a las mujeres rurales con más herramientas y oportunidades.

En ese sentido, desde Afammer han manifestado que la organización ha sido pionera a la hora de acercar la formación a la carta a las mujeres para que pudieran formarse sin necesidad de moverse de sus municipios y que gracias a ello han encontrado empleo o han emprendido. Algunos de esos ejemplos se han visibilizado a través de las mesas de emprendedoras desarrolladas durante la jornada.

"El empleo es igualdad y es justicia social. Cuando Afammer comenzó hace 44 años no podíamos llegar a imaginar que hoy más de la mitad de los alojamientos rurales estarían gestionados por mujeres, y muchas de ellas lo han hecho tras formarse con nosotras. Sin embargo todavía nos quedan grandes retos como es impulsar el liderazgo de las mujeres rurales en la toma de decisiones y en los órganos rectores de las cooperativas agrarias; o asegurar el relevo generacional de nuestras explotaciones agrícolas", ha manifestado Quintanilla.

Por su parte, la presidenta de Afammer Córdoba ha agradecido el apoyo y ha reivindicado la importancia de las diferentes generaciones de mujeres. "Pienso en todo lo que cada una hemos tenido que superar para salir adelante, en nuestras madres y abuelas, que nos cuidaron y nos transmitieron saberes y pienso en las mujeres de hoy, que siguen abriendo camino y construyendo futuro en nuestros pueblos", ha destacado María Rosa Fernández.

Durante el transcurso de la jornada se han desarrollado diferentes mesas de debate donde se han abordado importantes desafíos: la necesidad de de impulsar a la mujer rural en la toma de decisiones y en la sostenibilidad; la Ley de Titularidad Compartida y ejemplos de éxito de mujeres que han apostado por emprender en sus pueblos.

MESAS DE DEBATE

La primera mesa ha abordado el liderazgo, la gobernanza y la toma de decisiones a través de las intervenciones de Marta Senso, piloto y directora de aviadoras (Sepla); Mayte Valverde, presidenta de Women in Banking Spain; Malena Martínez, directora de Fundraising & Alianzas de la Fundación Tara for Women y la moderación de Blanca Torrent, teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba.

Posteriormente, se desarrollado la conferencia sobre sostenibilidad y nuevas oportunidades para el territorio: Ley de Titularidad Compartida conformada por Esperanza Fitz, presidenta de Ansemac, y Teresa Velasco, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Loyola, y por Carmen Inglés, vicepresidenta de Afammer Nacional que fue la encargada de moderar el diálogo.

Después se ha desarrollado la mesa sobre liderazgo e innovación moderada por Hilene Galán, secretaria de Afammer Córdoba. En ella han intervenido María Elena Díaz, project Owner en Moeve; Inés Hedan, coordinadora de Desarrollo de Negocio en Méthalac, y Araceli Silva, directiva de Gestión de Digestato en Pretium.

Después ha tenido lugar una puesta en común y una lectura de conclusiones. La presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, ha afirmado que "las mujeres rurales lideramos nuestras vidas y queremos seguir apostando por ese medio rural que es nuestra seña de identidad. Somos las arquitectas del futuro de nuestros pueblos, de esa España donante que mantiene la biodiversidad y nuestro patrimonio artístico y cultural. Somos las arquitectas del futuro de nuestros pueblos".

OBSERVATORIO ESTATAL DE LA MUJER RURAL

La presidenta nacional ha destacado la necesidad de que los compromisos institucionales expresados durante la jornada se transformen en realidades: "necesitamos un Observatorio Estatal de la Mujer Rural y un Pacto entre lo rural y lo urbano y que se instaure la perspectiva rural a la hora de elaborar las leyes".

Finalmente, la jornada ha sido clausurada por María Jesús Botella, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba; Carlos Moreno, delegado de Inclusión Social, Familias, Juventud e Igualdad de la Junta de Andalucía, y Carmen Fúnez, vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular a través de vídeo.

"Hoy las mujeres rurales lideramos nuestras vidas y exigimos estar en los órganos donde se toman las decisiones y no podemos hablar de futuro en el campo sin contar con el talento y el liderazgo femenino", ha apostillado la presidenta nacional de Afammer.