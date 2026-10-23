Los agricultores y ganaderos andaluces recibirán hasta 779 millones antes de diciembre del anticipio de la PAC

Archivo - Agricultores durante la recolección de patatas en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores y ganaderos andaluces recibirán unos 779 millones de euros, según la estimación de pago realizada por el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hasta el 30 de noviembre de este año, como anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) desembolsado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Según ha destacado el ministerio en un comunicado, a nivel nacional, el secto ha percibido ya más del 70% del anticipo de 2.691 millones y el pago se prolongará hasta finales de noviembre. Así, el FEGA ya ha transferido a las comunidades autónomas 2.417 millones de euros, de los que los agricultores y ganaderos españoles han percibido más de 1.850 millones.

Por ello, la el ministerio ha subrayado que "el ritmo de ejecución es bueno y permite a los productores contar con mayor liquidez para afrontar los gastos para la siembra de otoño".

La Comisión Europea, por su parte, ha autorizado elevar hasta el 75% el anticipo de los pagos de las ayudas directas por el conflicto en Oriente Medio, que ha impactado en los precios de la energía y de los fertilizantes.

Además de los 779 millones pertenecientes a Andalucía, en el resto de comunidades, Aragón tiene una previsión de percibir 244,5 millones de euros; Asturias, 38,8 millones; Baleares, 17 millones; Cantabria, 15,9 millones; Castilla-La Mancha, 445,6 millones; Castilla y León, 638,6 millones; Extremadura, 283,4 millones; Galicia, 47 millones; Madrid, 21,4 millones; Murcia, 26 millones, Navarra, 74,2 millones; La Rioja, 17,7 millones y, finalmente, la Comunidad Valenciana con 42 millones de euros.