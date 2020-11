Aguirre se muestra "dispuesto a cambiar" la orden sobre sanitarios y pide disculpas: "No lo hicimos bien"

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha reconocido que en la orden sobre derechos del personal del sistema sanitario público, publicada en el BOJA extraordinario del 8 de noviembre, "no lo hicieron bien" y se ha mostrado "dispuesto a cambiarla", toda vez que ha indicado que "se creará" un grupo de trabajo durante la pandemia "para tener reuniones semanales con la Dirección General de Personal y los sindicatos mayoritarios".

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento tras informar en comisión sobre los Presupuestos para 2021, Aguirre ha pedido "disculpas" porque "estamos trabajando a un ritmo tan grande que muchas veces no lo hacemos bien, y en esa orden no lo hicimos bien", ya que "no pasaba nada por, en lugar de este fin de semana, haberla sacado el miércoles o el jueves y haber tenido con ellos una Mesa Sectorial parra explicarles las condiciones de la misma".

Ha señalado que ha dicho a los sindicatos, con los que se reunió este miércoles en Granada, que convocará una reunión de la Mesa Sectorial donde participará él mismo y en la que habrá tres líneas de trabajo. Así, "primero, explicarles los presupuestos que acabo de exponer en la comisión; segundo, volver otra vez a recapitular toda esa orden, y mirar capítulo por capítulo en qué podemos mejorarla, sumar recursos con los sindicatos, ya que si hay algo que hayamos hecho mal, estamos dispuestos a cambiarlo".

"Algunas veces hacemos modificaciones de órdenes, y no pasa nada, no se me caen los anillos, se hacen rectificaciones siempre en mejoría del sistema sanitario publico de Andalucía", ha manifestado al respecto, para añadir que, en tercer lugar, "se creará una grupo de trabajo durante toda la pandemia para tener reuniones semanales con la Dirección General de Personal y los sindicatos mayoritarios, y que vean la situación, porque esto puede ir a peor, que vamos teniendo los trabajadores del sistema público, para que las medidas se hagan de una forma lo más cohesionada posible".

"Espero y confío en que sean receptivos a las propuestas, lo mismo que yo espero que las posibles aportaciones suyas beneficien las posibles rectificaciones que hagamos a la orden", ha señalado el titular de Salud, que ha subrayado que "hay que hablar" con ellos "para tenerlo todo perfectamente delimitado y luego no llevarnos a engaño ninguno".

Cuestionado sobre si es partidario de un confinamiento domiciliario, Aguirre ha señalado que el Gobierno andaluz, y "este miércoles se lo manifesté al ministro en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, somos partidarios de que tengamos el máximo de posibilidades de trabajar para intentar contener la pandemia", toda vez que ha apuntado que "somos partidarios de que nos den la libertad de poner el toque de queda a la hora que creamos más oportuno".

"Tendrían que pensar en articular el Real Decreto de alarma para dar facilidad en caso de que fuera necesario el aislamiento domiciliario", ha manifestado, para añadir que el ministro se mostró "poco proclive" a los cambios del mismo. "No pasa nada por hacer cambios, todos actuamos de forma muy rápida por la pandemia", por lo que "le pedimos que desarrollen ellos el artículo 11, lo extiendan y mantengan la cohesión territorial a la hora de acordar el tema del personal".

"Insistimos para que ellos legislen, ellos tenían que darnos el máximo de armas a nosotros", ha incidido Aguirre, que agrega que "ellos son los que deberían tomar la decisión". "No tienen que delegarlo todo, que asuman alguna decisión", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que existe "déficit" de médicos y enfermeros como consecuencia de la gran presión asistencial tanto en atención primaria como hospitalaria.