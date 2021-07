Albás (Cs) afirma que la falta de personal en los centros cívicos de Córdoba viene de "diez años" atrás

CÓRDOBA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Turismo, Igualdad, Participación Ciudadana y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (Cs), ha afirmado, al defender la gestión que desarrolla en las delegaciones de Participación Ciudadana y de Igualdad que la falta de personal en los centros cívicos de la ciudad, lo mismo que en otras áreas y departamentos municipales, "es un problema instalado desde hace diez años", y en cuya solución está trabajando el actual gobierno local.

Así lo ha asegurado Albás, al comparecer en el Pleno municipal, a petición del PSOE, para dar explicaciones sobre su gestión en dichas delegaciones y tras ser interpelada por la portavoz socialista y anterior alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, quien ha preguntado por el plan del gobierno municipal de PP y Cs "para recuperar las actividades y la red de centros cívicos", de los que "seis están vacíos y cerrados", mientras el resto cuenta "solo con uno de cada cuatro" trabajadores.

De igual forma, ha preguntado Ambrosio a Albás por la Casa de la Igualdad, también cerrada, y sobre "el avance y el desarrollo del Plan Transversal de Igualdad", a lo que se suma que "solo hay abiertos tres puntos de información en la ciudad, es decir, uno de cada cinco" y, ante esta "dramática realidad", criticada por los vecinos afectados, "lo único" que ofrece el gobierno local son "excusas y compromisos vacíos", cuando no "actos de fe" en cuanto a que se crea, sin más, que "están trabajando para resolver este problema".

Ante ello, Albás ha explicado que la situación en la que se encuentran las delegaciones de Igualdad y de Participación Ciudadana, "en cuanto a falta de personal, fundamentalmente", es consecuencia de "no haber hecho una planificacion a futuro para que todos los servicios públicos del Ayuntamiento de Córodoba estuvieran dotados de personal funcionario", mediante las correspondientes "oposiciones", pero "la realidad" es que el actual gobierno local se ha "encontrado con un ayuntamiento con la imperiosa necesidad de dotar de personal diferentes delegaciones".

Sin embargo, según ha aclarado, "esto no es una cosa solo del anterior mandato", cuando gobernaron PSOE e IU, y que "no hicieran absolutamente nada por dotar de personal" al Consistorio, sino que "es un problema que ya lleva diez años instalado en este ayuntamiento", y frente al que en este mandato se están adoptando medidas, para "no dar ni un paso atrás en políticas de igualdad y apostar firmemente por la participación ciudadana".

Así, según ha detallado Albás, "hemos solicitado a la Delegación de Recursos Humanos la cobertura de vacantes de personal", en concreto de nueve ordenanzas, cuatro animadores socioculturales, dos coordinadores de programas, y "se han incorporado dos auxiliares que nos permiten garantizar un auxiliar administrativo en cada distrito, para facilitar las tareas de administración básica".

Además, según ha resaltado, "en los presupuestos municipales de 2012 se han creado 20 plazas de informadores-gestores y, con ellos dotaremos a los centros cívicos de funcionarios dedicados únicamente a gestionar e informar, de forma presencial, telefónica y telemática, lo que requieran los ciudadanos", y mientras llega este nuevo personal, se está "intentando dar el mejor servicio en todos los distritos de Córdoba, de una forma proporcional", con lo que "los centros cívicos sí que están abiertos".

Por su parte, la edil del PP Eva Contador ha reconocido la falta de personal, señalando dicho problema viene "de antes" y que se ha agravado por el envejecimiento de la plantilla municipal, afeando a la oposición que insista en afirmar que el actual gobierno local de PP y Cs no cree en la participación ciudadana, cuando lo cierto es que "quizás hable menos" de ella, pero sí que cree "más en la participación", y lo demuestra trabajando sobre "el territorio", hablando con los ciudadanos y escuchándoles para dar soluciones a sus problemas.

La portavoz de IU, Alba Doblas, por su lado, ha señalado que el movimiento ciudadano ya se ha plantado ante "el desmantelamiento de los centros cívicos", y lo que hace falta es un plan urgente que se desarrolle, precisamente, de la mano del Consejo del Movimiento Ciudadano "y no a sus espaldas", y que se cuente también con el personal de la propia Delegación de Participación Ciudadana para buscar soluciones, criticando Doblas, por otro lado, que la Casa de la Igualdad no disponga de personal.

A ello se ha referido también, por su parte, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, quien ha dicho que Igualdad se ha quedado poco a poco sin personal, demostrandose así que ésta y Participación Ciudadana "no son delegaciones prioritarias" para el gobierno local de PP y Cs, que olvida que los centros cívicos necesitan personal para resolver trámites y problemas de diversa índole a los ciudadanos, pero ello no es así porque no se sustituyen las bajas, y el resultado es que los trabajadores están "desbordados".

Finalmente, la portavoz de Vox, Paula Badanelli ha criticado que el gobierno de PP y Cs mantenga las políticas de Participación Ciudadana y de Igualdad, que constituyen "una nebulosa" de la que, después de dos años de mandato, "solo sabemos lo que nos cuesta", que son "miles y miles de euros" que aportan los cordobeses con sus impuestos, considerando que ámbas delegaciones son "chiringuitos heredados" del anterior gobierno "socialcomunista".

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, en el Pleno celebrado este jueves se ha acordado, por unanimidad, la aprobación inicial de una modificación de crédito

del presupuesto del año 2021, mediante la concesión de un crédito

extraordinario por importe de 2.140.000 euros, para financiar una línea de subvenciones del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) con destino a empresas y autónomos, para paliar las

consecuencias del Covid-19.

Junto a ello y también por unanimidad, el Pleno municipal ha aprobado inicialmente una modificación de crédito del presupuesto del año 2021, mediante la concesión de un crédito extraordinario, por importe de 532.493 euros, para la financiación del proyecto de reforma y mejora de instalaciones correspondientes al Salón de Plenos municipal, ubicado en la planta primera del edificio de Capitulares.