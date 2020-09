El alcalde de Córdoba asegura que el Festival de la Guitarra "incrementará su calidad" y "aumentará su repercusión"

CÓRDOBA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha asegurado que el Festival de la Guitarra "incrementará su calidad" y "aumentará su repercusión", así como "mejorará su posicionamiento" con la nueva gestión que se propone con "control cien por cien" por el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) sobre un concurso público para un contrato de servicio de los siete conciertos de gran formato, con presupuesto fijo anual de entre 400.000 y 500.000 euros más un porcentaje de la taquilla de dichos conciertos que se fijará por estimación en el contrato, que se realizará año por año, hasta tres.

En una rueda de prensa, acompañado por la delegada de Cultura, Marián Aguilar (PP), el primer edil ha enfatizado que "éste es un proyecto de gobierno" y el objetivo con el Festival de la Guitarra de Córdoba es "incrementar la calidad artística", dado que "tiene margen de mejora para lograr un mejor festival", así como "aumentar significativamente su repercusión en la economía y en el turismo local".

En este caso, confía en que "el festival, además de ser un gran evento cultural para los cordobeses, sea también un gran evento que aporte a la ciudad oportunidades turísticas y de desarrollo económico", y también persiguen "mejorar el posicionamiento de la marca Córdoba y del Festival de la Guitarra en los próximos años".

Mientras, el regidor ha detallado que "la media de espectadores del Festival de la Guitarra en la última década es de 22.000, un balance muy mejorable", teniendo en cuenta que es una cita que tiene 40 años y "una buena marca".

Igualmente, ha precisado que "la repercusión más allá de la ciudad y el impacto turístico en la ciudad tiene una tendencia a la baja, con un entorno de festivales crecientes y pujantes", cuando el de Córdoba es "el más antiguo y de más tradición", pero "cada vez tiene menos repercusión fuera de las fronteras de la ciudad y escasa en el turismo local", con "datos objetivos", ha aclarado.

Asimismo, ha explicado que "el método de contratación es absolutamente legal, pero 'a dedo', al ser directa, porque en la contratación de artistas no hace falta seguir los procesos de concurrencia pública y basta con una motivación, donde decidiendo cuál es el artista que más convence y calidad tiene, se le puede contratar de forma directa".

Sin embargo, ha aseverado que "eso origina dos problemas", por lo que considera que "hay que cambiar", apuntando al "límite presupuestario", dado que "si se va a caché, como es tradicionalmente, hay que tener previsto en el Instituto Municipal de Artes Escénicas un presupuesto para contratar a los artistas", algo para lo que "actualmente se destinan unos 800.000 euros cada festival".

Y "el segundo problema" es que "muchos de los artistas que tienen una mayor repercusión y mayor nivel artístico exigen pagos por anticipado, cuestión que la normativa presupuestaria no permite", de manera que "esa es la realidad a día de hoy", ha subrayado.

CONTROL MUNICIPAL DE LA TAQUILLA

Al respecto, ha afirmado que dichos problemas no se dan en la parte "más tradicional y que tiene el alma del festival", como es "todo aquello ligado a la guitarra flamenca, las actuaciones de guitarra flamenca, los cursos de guitarra, la formación, las clases de baile, los talleres, incluso los conciertos de formato pequeño y mediano, que se celebran en el Teatro Góngora o en el Gran Teatro", puesto que "los cachés son más bajos, no se exige pago anticipado y todo funciona bien", por lo que "no se quiere tocar" y "nadie ha planteado cambios".

Por contra, Bellido ha concretado que para cumplir los objetivos citados al principio y "lograr un mejor festival", se va a actuar en "los grandes eventos, los conciertos de gran formato", en este caso "sólo en siete conciertos del Festival de la Guitarra se van a plantear cambios".

En este sentido, se promueve "un cambio en la fórmula de contratación", al "pasar de una contratación directa a una contratación mediante un sistema de concurrencia pública, un concurso transparente, donde todos los cordobeses van a conocer las ofertas que se presentan, antes de decidir a quién se contrata", algo que "no ha pasado nunca", según ha mencionado.

Según ha expuesto, "esto genera muchas más oportunidades", a la vez que ha puntualizado que "el presupuesto fijo, lo que se establece como remuneración a la empresa que ganara el concurso, que se va a encargar de la organización, la producción, el plan de comunicación de esa parte del festival y la contratación de los artistas, estaría en torno a 400.000 o 500.000 euros al año".

Mientras, ha apuntado que "el resto sería un variable del porcentaje de taquilla", de manera que a la empresa que gane el concurso "también le va a interesar que funcione, porque van a cobrar en función de la taquilla", a lo que ha sumado que "los precios los fija el IMAE" y "uno de los principales baremos del pliego va a ser el elenco de artistas que se presenten, que valorarán los técnicos del Gran Teatro".

También, el alcalde ha remarcado que "la taquilla tiene cien por cien control municipal", de forma que "será el Gran Teatro el que recaude las entradas, controle y fiscalice lo recaudado y que posteriormente remunerará a la empresa con un porcentaje que se determinará en el pliego".

De otro lado, ha citado que hasta ahora cuando ha habido conciertos de grandes artistas se han adoptado "fórmulas de patrocinio, porque era la única que permitía traerlos", si bien ha defendido que "puede ser una fórmula excepcional para un evento, pero no para un festival entero, porque no garantiza la concurrencia, ni publicidad", al tiempo que ha declarado que la fórmula de contrato público "no es nueva, ni la más atrevida", citando por ejemplo "la concesión demanial", donde "se dan las llaves de un recinto al promotor, sin control".

Frente a ello, Bellido ha resaltado que llevan "muchos meses trabajando en un pliego con todas las garantías jurídicas", a la vez que ha detallado que el hecho de que se analice cada año el contrato "permite controlar qué cartel de artistas va a haber para el siguiente" y "si no gusta, se rompe el contrato y se saca de nuevo".

REQUISITOS Y DIÁLOGO

Por otra parte, el alcalde ha manifestado que "se va a valorar mucho la coherencia artística de la programación, ya no sólo en los nombres, sino en el hilo conductor que presenten para cada año", de modo que se van a pedir "artistas de una calidad contrastada, que sitúen a la ciudad en el panorama, cuanto menos, nacional y que tengan relación con la guitarra, porque no se puede desvirtuar el festival".

Entretanto, ha afirmado que "desde ya se va a empezar a hablar con todos los grupos políticos, el Consejo del Movimiento Ciudadano y los representantes independientes del consejo rector del IMAE", de manera que "se va a trabajar por que esto salga adelante, porque es lo mejor para la ciudad", con "una fórmula acertada, que mantiene el control de lo público y que no se lleva a otros casos de métodos de funcionamiento de festivales, donde sí hay una privatización, casi al cien por cien real, con la concesión administrativa y demanial".

Al hilo, Aguilar ha aclarado que "se ha buscado la mejor fórmula para tener el mejor Festival de la Guitarra, sin perder la identidad, ni la singularidad de siempre", porque "el festival venía año tras año perdiendo la relevancia y el panorama internacional", ha advertido.

Además, ha apostillado que "se piensa en grande y no en pequeño, como se hacía en las últimas ediciones", teniendo en cuenta que la cita cumple 40 años, y "se trabaja para avanzar, mientras otros piensan en trabajar para estancar e inmovilizar y que redujeron algunos años la partida en la contratación en un 50% y llevaron al festival a un mínimo de venta de entradas", ha expuesto la edil, para insistir en que "se trabajará con una fórmula transparente" y "optimizar para ofrecer el mejor festival, con calidad".