El alcalde de Córdoba confía en "agotar las vías de negociación" con empleados de museos para evitar la huelga

CÓRDOBA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), confía en "agotar las vías de negociación" con los empleados de los museos municipales para evitar la huelga que han anunciado para los fines de semana del mes de mayo, y en caso de no haber acuerdos, ha aseverado que plantearán alternativas ante la situación de dichos equipamientos.

En declaraciones a los periodistas, junto al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, y la teniente de alcalde de Promoción, Marián Aguilar, el regidor ha mostrado su respeto ante el hecho de que "los trabajadores tienen derecho a la huelga" y ha comentado que "no se puede suplir a los trabajadores que están en huelga, pero sí se puede intentar ver otro tipo de medidas que palien los efectos que puede tener esa huelga".

En cualquier caso, Bellido ha aclarado que "se puede negociar hasta donde permiten los márgenes que hay con la legislación en la mano, la presupuestaria, la laboral y la de los funcionarios", precisando que "una de las peticiones que tienen los representantes de los trabajadores no se puede negociar".

Y es que, él como alcalde, ha agregado, no puede acordar una subida de sueldos con carácter retroactivo, "que se cobren sueldos del año 2018, 2019, 2020 y 2021 que no estaban aprobados por ningún órgano del Ayuntamiento". "Tampoco se pueden acordar subidas por encima de la Ley de Presupuestos del Estado", ha apuntado.

Al respecto, ha remarcado que "de ahora en adelante se puede negociar, pero siempre dentro de los márgenes de la Ley de Presupuestos, pero para atrás y con subidas superiores al presupuesto del Estado no es que no se quiera, es que no se puede".

Así, el alcalde ha abundado en que "las negociaciones se tienen que ceñir al ámbito que se puede acordar", de hecho ha pedido "más informes a otros órganos del Consistorio para que entiendan los trabajadores, los sindicatos y toda la sociedad cuál es el margen de negociación".

"Más allá de los márgenes que hay de negociar, en los cuales la subida de sueldos retroactiva por encima de presupuestos del Estado no se puede acordar, porque no está en nuestras manos", ha insistido en que están "abiertos a la negociación" y la semana que viene se quieren sentar con los trabajadores y sus representantes "para negociar otras cuestiones" en las que cree que "puede haber acuerdo".

En primer lugar, ha recordado que "esta semana ya ha habido mesa de negociación para el nuevo cuadrante que ya garantiza que las no horas de más, porque ellos no han trabajado nunca horas de más, de las 1.519 horas anuales, ya no las tienen que hacer y se va a dar todavía una vuelta más para ver si puede haber algunos acuerdos dentro del cuadrante que garanticen algunas de las reclamaciones que tienen".

De este modo, Bellido ha aseverado que van a estar "haciendo los esfuerzos de negociación hasta el último día cuando empieza la convocatoria de huelga", al tiempo que ha dicho que se van a sentar con el sector turístico "para explicarles la situación y se estudiarán alternativas que permitan paliar las consecuencias de la huelga". En definitiva, ha hecho "un llamamiento a la negociación".

EL CASO INFRAESTRUCTURAS

Preguntado sobre el caso judicial de la Delegación de Infraestructuras con supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos y el hecho de que dos investigados han apuntado a supuestas presiones del equipo de gobierno, Bellido ha manifestado que "bajo presión trabajamos todos".

Al hilo de ello, ha defendido que "las cosas hay que hacerlas rápidas y bien", a la vez que ha cuestionado a "quien quiera contraponer la eficacia y la rapidez con la legalidad", reivindicando que "hay una responsabilidad que cumplir" y que "la que marca los plazos es la legislación, no la marca nadie más".

Como ejemplo, ha expuesto que el hecho de que "los remanentes hay que ejecutarlos antes de que acabe el año lo dice la Ley", así como el plazo de justificación de subvenciones, entre otros. Y ha dicho que "la sensación que cada uno tenga respecto a cómo tiene que cumplir su trabajo es absolutamente respetable", de modo que "alguien a lo mejor eso le puede parecer que es una presión, incluso una presión insoportable, pero trabajamos así y si no lo hacemos así, también lo recuerda la oposición", ha expresado el regidor.