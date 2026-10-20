El alcalde de Córdoba valora que la Junta permita al Ayuntamiento ejercer la compra de cines de verano por 300.000 euros

Archivo - Imagen del cine de verano Fuenseca de Córdoba. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado y agradecido este martes a la Junta de Andalucía que haya culminado su parte del procedimiento para el ejercicio del derecho de retracto a favor del Ayuntamiento para adquirir éste por 300.000 euros los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, tras haberse publicado ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), algo que ve "muy positivo".

En una rueda de prensa, el regidor ha destacado que esto "se suma también a que haya habido unanimidad, tanto en el Pleno del Ayuntamiento, como en el Parlamento de Andalucía, de solicitar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de los cines de verano", por lo que "sigue el proceso".

En este sentido, ha señalado que el siguiente paso ya por parte del Consistorio, "una vez que se acepte la cesión del derecho de retracto, es dar los pasos administrativos para ejecutarlo", de modo que "se hará la retención de crédito en la Gerencia de Urbanismo", para "inmediatamente iniciar la ejecución y esperar que esa ejecución además pueda llegar a buen puerto, sin que haya oposición por parte del propietario".

Al respecto, ha aseverado que "sería lo deseable, porque estamos hablando del precio que declaró de compra, es el mismo precio que ofreció de derecho de tanteo", a lo que ha agregado que "el interés público está claro", con lo cual "lo deseable sería que efectivamente en vez de entrar ahora en conflictos jurisdiccionales, se pudiera hacer directamente, ejecutarlo y que la administración adquiriera ya desde el Ayuntamiento y todos los cordobeses los cines de verano", ha expresado el alcalde, quien ha reiterado que "es deseable que vaya cuanto más rápido posible".