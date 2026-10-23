El alcalde de Córdoba valora la labor de Policía Local al celebrar su patrón y que reciban en nómina hasta Semana Santa

Celebración del acto por la festividad de San Rafael Arcángel, Patrón de la Policía Local, con la presencia del alcalde, José María Bellido, en los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este viernes la labor de la Policía Local con motivo de la festividad este sábado de San Rafael Arcángel, Patrón del Cuerpo, al tiempo que ha avanzado que en la nómina de octubre los agentes ya recibirán las cantidades pendientes de pago por horas extra hasta la Semana Santa de este año, incluida.

Antes de presidir el acto por dicha festividad en los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos con la presencia de la Corporación Municipal y distintos representantes institucionales y de la sociedad cordobesa, el regidor ha afirmado sobre el tema de los pagos que "hay un conflicto laboral que dirigen los sindicatos y que gran parte de la plantilla pueda estar también implicada", pero "hay que distinguir entre la institución, que es la Policía Local, y los conflictos laborales-sindicales que se pueden dar, como en otros casos se pueden dar con otras partes de la plantilla del Ayuntamiento".

Al respecto, ha expresado que en la nómina de octubre se ponen "en parte ya al día", porque "se va a abonar ya lo que estaba pendiente desde la Magna y también la Semana Santa", de modo que "nos pondríamos al día hasta Semana Santa de este año", por lo que "ya quedaría por abonar todo lo que tiene que ver con el mayo festivo y en adelante", ha citado.

En este caso, ha elogiado que "se da un paso importante en esta nómina del mes de octubre" y espera que "eso contribuya a que ese conflicto se vaya relajando, porque van a cobrar", remarcando que "esto no es una cuestión discutible, lo han trabajado, es su derecho, son eventos, son horas extraordinarias", y aunque "hay una dificultad, porque son muchas horas y hay dificultades en los trámites, todo llega y está llegando ya", ha transmitido Bellido.

"UN RECONOCIMIENTO MUY ESPECIAL"

En cuanto a la festividad en sí, el alcalde ha tenido "un reconocimiento muy especial" porque "2026 ha sido un año bastante trabajado y complejo", de manera que ha recordado a "todas las víctimas del accidente de Adamuz y de sus familiares, con los que la Policía Local de Córdoba estuvo desde primera hora en Adamuz", precisando que "una de las primeras personas que acudió al rescate de las personas accidentadas era un Policía Local de Córdoba que vive en Adamuz y es de allí", siendo "el primero que nos informó inmediatamente al jefe y el jefe a mí de la situación que se vivía".

Tras ello, ha explicado que "la Policía Local inmediatamente montó un comité de emergencia y salieron para allí los policías locales hasta que la Guardia Civil ya asumió el mando y inmediatamente nos retiramos", si bien los agentes siguieron "trabajando en los siguientes días en la atención a las víctimas y en ordenar el tráfico alrededor de la Ciudad de la Justicia, que tristemente fue un espacio que hubo que visitar mucho durante aquellos días".

"Inmediatamente después, casi sin solución de continuidad, hubo que seguir trabajando con los policías locales en el tren de tormentas que en Córdoba desencadenó importantes inundaciones del río Guadalquivir, incluyendo el corte del Puente Romano por primera vez en décadas y teniendo que hacer evacuaciones de miles de cordobeses desde sus viviendas", ha citado Bellido, quien ha subrayado que "la Policía Local también supo estar al frente".

En otro orden de cosas, el alcalde ha resaltado que "la Policía Local haga posible todos los eventos que la ciudad tiene a lo largo del año", de modo que "acompañan en el calendario festivo, de tradiciones populares, de eventos culturales y deportivos", y "este año ha sido muy satisfactorio", ha elogiado, apostillando que "todo ha salido bien, desde la Vuelta Ciclista a España, que es lo más reciente, hasta todo organizado en la ciudad".

Respecto a los datos de seguridad, ha afirmado que "son muy buenos", con "el descenso de los robos y hurtos en la ciudad en el año 2024 cerrado, según el Ministerio del Interior, que fue de más del 13%", siendo "la principal bajada en toda Andalucía y la cuarta bajada más alta de toda España en el índice de robos y hurtos", ha apuntado.

Así, ha manifestado que "eso supone un 16% por debajo de la media nacional de robos y hurtos por cada mil habitantes, que han pasado de 16,94 robos y hurtos por cada mil habitantes a 14,71 en el año 2024, que es el último ejercicio que está cerrado, estudiado y publicado en fuente oficial por el Instituto Nacional de Estadística (INE)", entre otros datos que ha facilitado.

"AÑO COMPLICADO"

Mientras, el edil de Seguridad, Jesús Coca, ha expresado que "después de un año especialmente complicado, hoy es un día significativo para la Policía Local de Córdoba porque celebra su patrón", en este caso con "el esplendor que merece para rendir homenaje no sólo a los que están y siguen día a día trabajando en la calle, sino también a los que no están por distintas causas y también a aquellos que se han ganado su merecida jubilación y su merecido descanso", de ahí que haya sido en los citados jardines.

Además, ha elogiado que "se reconoce a aquellas instituciones de la ciudad que con su día a día y con su lucha también acompañan a la Policía Local, ya sea desde la atención temprana a los incendios o la atención médica tan necesaria también para los policías, que muchas veces no se ve o no se sabe".

MÁS DE 122.000 LLAMADAS

Y el jefe de la Policía Local, José Luis Delgado, ha indicado que lo más significativo es que la sala del 092 ha recibido más de 122.000 llamadas telefónicas en el último año, una media de 335 llamadas al día, siendo un incremento de un 5,78%, pero "esas llamadas a la vez suponen casi 42.000 expedientes, intervenciones policiales de diferente índole", ha comentado, para precisar que "son 115 servicios diarios".

Por otra parte, ha destacado que han realizado casi 3.500 intervenciones relacionadas con delitos o intervenciones de seguridad ciudadana, un aumento de casi un 50% con relación al año anterior, de modo que "la actividad de la Policía Local se incrementa como consecuencia de la demanda ciudadana y estamos respondiendo a esos requerimientos", ha valorado.