Alcalde de Granada destaca el potencial de esta ciudad para atraer proyectos tecnológicos

MADRID/GRANADA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha destacado este martes en Madrid en la cumbre DigitalES, que reúne a líderes empresariales en innovación digital, el potencial de la ciudad para atraer proyectos tecnológicos e inversiones vinculadas a la economía del conocimiento.

Durante este encuentro, uno de los foros más importantes de este ámbito en Europa, el alcalde ha subrayado la importancia que las economías del conocimiento y las tecnologías tienen para el tejido productivo local y para la creación de oportunidades y puestos de empleo de calidad y ha abierto una línea de contacto directa con las empresas que marcan las pautas en innovación.

Como presidente de honor de OnGranada, se ha referido a los activos de este clúster tecnológico y biotecnológico andaluz impulsado desde Granada que ha conseguido la participación de empresas locales en proyectos europeos de internacionalización, así como la captación de ayudas del Ministerio de Industria por un millón de euros.

Bajo el lema 'Technology is the new rock&roll', la segunda edición del encuentro anual DigitalES reúne a más de 80 ponentes con 14 paneles de debate sobre el progreso digital en España.

DigitalES busca profundizar en el debate, iniciado desde su creación hace dos años, para que la transformación digital sea un elemento transversal en la sociedad española que actúe como palanca económica y de transformación productiva.