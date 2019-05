Alcalde de Porcuna (Jaén) se presenta al 26M seguro de que los vecinos "saben diferenciar entre lo bueno y lo malo"

Publicado 01/05/2019 15:11:57 CET

PORCUNA (JAÉN), 1 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos para las elecciones municipales del 26 de mayo en Porcuna (Jaén) y alcalde de esta localidad, Miguel Moreno, porque después del último mandato (2015-2019) bajo su Gobierno local, los vecinos "saben diferenciar entre lo bueno y lo malo en la política", en sus propias palabras.

Así se ha manifestado Moreno en la mañana de este miércoles en el auditorio de la localidad, donde ha presentado su candidatura, acompañado por la diputada en el Congreso electa por esta provincia, Marián Adán, y el parlamentario andaluz Enrique Moreno, según ha concretado la formación naranja en una nota de prensa.

El alcalde ha explicado que Cs es "un partido que premia el talento", que cuenta con "higiene política y salud democrática", y no tiene "mochilas de corrupción". "Cs no es de izquierdas ni de derechas, es de centro-liberal, ocupa el centro que otras formaciones han abandonado", ha subrayado, para añadir que precisamente "es ese centro el que ahora intentan reconquistar sin éxito".

El candidato naranja ha recordado que a su llegada al Ayuntamiento de Porcuna se encontró con una Administración "quebrada económica, social y moralmente", y ha repasado los "logros económicos y sociales" que él y su equipo han conseguido al frente del Consistorio.

No obstante, "no queremos vivir de las rentas", ha añadido, tras incidir en que Cs Porcuna conoce los problemas de la localidad, pero "también las medidas que hay que implementar para que no nos frene ningún desafío", en alusión a la despoblación. "Es el peor problema al que nos enfrentamos actualmente y tenemos que atajarlo con el fomento del empleo juvenil y la formación profesional dual", ha señalado.

En el acto han intervenido también los miembros de la lista María Estrella de la Torre y Juan Francisco Pérez, quienes han subrayado que Cs Porcuna es un partido formado por personas del pueblo, "muchas de ellas personas con experiencia y resultados en gestión municipal", pero también es "un partido abierto a los jóvenes y al talento".

De La Torre ha presumido de que "Porcuna cuenta con las cuentas más saneadas de la provincia y entre las más saneadas de España"; que "el trabajo constante" tiene como resultado que sea "uno de los pueblos con mayor crecimiento", y que ahora, que los niños y niñas de Porcuna puedan vivir y trabajar como hombres y mujeres en su localidad es su "prioridad".

Por su parte, Pérez ha destacado la apuesta de Cs Porcuna por los jóvenes. "Durante estos años se han desarrollado muchas medidas para este colectivo, y queremos afrontar los próximos cuatro años con la misma ilusión y la motivación del trabajo bien hecho", ha finalizado.