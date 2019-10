La alcaldesa de La Carolina (Jaén) exige a la Junta que ponga en marcha el comedor del colegio 'Manuel Andújar'

Publicado 19/10/2019 14:40:10 CET

LA CAROLINA (JAÉN), 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa y secretaria general del PSOE de La Carolina, Yolanda Reche, ha exigido este sábado a la Junta de Andalucía que "cumpla su compromiso" y ponga en marcha el servicio de comedor escolar en el colegio 'Manuel Andújar' del municipio.

En un comunicado, Reche recuerda que el Ayuntamiento "ha cumplido con su parte", puesto que invirtió más de 15.000 euros en la adecuación de un espacio en el centro, tal y como había acordado con la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Jaén.

Así pues, lamenta que el PP y Ciudadanos "no crean en la educación pública" y que esto se traduce en su "incapacidad de adjudicar" el servicio de comedor que se había comprometido con este colegio.

"Este comedor debería estar funcionando desde el 12 de septiembre, pero desgraciadamente tenemos una Delegación de Educación que no está destacando por su competencia ni por su eficacia, sino más bien por todo lo contrario", resume.

La responsable socialista indica que "hay un clamor" en la comunidad educativa del 'Manuel Andújar' ante este "olvido" de la Junta y recuerda que éste es el colegio más grande La Carolina. "Estamos hablando de un centro educativo emblemático y de un comedor que va a contar con 50 plazas. Por tanto, no se trata de un asunto baladí. Las familias están impacientes con este retraso de más de un mes y el Ayuntamiento está realmente preocupado por el desinterés o la incapacidad de la Delegación para solucionarlo", subraya.

Reche apunta que el "abandono" de la Delegación de Educación en La Carolina se completa con la suspensión del comedor escolar en el colegio 'Carlos III', "otro ejemplo de la nefasta gestión de PP y Ciudadanos al frente del Gobierno andaluz y que está perjudicando gravemente a muchas familias carolinenses".

"Las familias de La Carolina llevan cuatro días sin comedor en el 'Carlos III' y más de un mes sin comedor en el 'Manuel Andújar', todo ello por culpa de una Junta que no asume su responsabilidad, que no resuelve los problemas, que no se anticipa a las dificultades y que se dedica a echar balones fuera. En consecuencia, las familias pagan el pato de su incompetencia en la gestión", sentencia.

Reche indica que el servicio de comedor escolar es fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar y garantiza que el Ayuntamiento "seguirá del lado de las familias, reivindicando a la Junta de Andalucía que ponga en marcha de una vez" este servicio en el 'Manuel Andújar' y que lo reanude en el 'Carlos III'.